Fatih Altaylı, Çapa Tv Youtube kanalına konuk olarak futbolda yaşanan tartışmalarla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

FATİH ALTAYLI: 'BİR TAKIM DÜMENLER ÇEVİRDİĞİNİ DÜŞÜNEBİLİYORUM'

Hakem hikayelerine inanıp inanmadığına yönelik gelen soru üzerine konuşan Altaylı, "Vardır da diyemem yoktur da diyemem. Birincisi var demem için elde bir delil olması lazım. Bir delil yok. Seyrettiğim zaman hakemlerin federasyonun veya yayıncının ligin heyecanını korumak amacıyla bir takım dümenler çevirdiğini düşünebiliyorum." ifadelerini kullandı.

'NE YAPISI, HANGİ YAPI?'

Uzun süredir dillendirilen yapı tartışmalarına da değinen Fatih Altaylı, "Yapı meselesini ben sana söyleyeyim; yapı var diyenlerin %90'ı yapının olmadığını biliyor. Ne yapısı? Yani bu ülkenin en güçlü adamı Fenerbahçeli. Bu ülkenin en güçlü adamının oğlu Fenerbahçe için ne kadar üzüldüğünü veya ne kadar sevindiğini anlatıyor. Federasyon başkanının Galatasaray düşmanlığı artık aşikar. Adam bunu gizlemede geri duymazken hangi yapı?" dedi.

'TÜRKİYE'DE KİM İYİ Kİ HAKEM DE İYİ OLSUN'

Hakemlerin kötü olduğunu kabul eden Altaylı, "Türk hakemleri iyi mi diye soracak olursan da Türkiye'de kim iyi ki hakem iyi olsun... Yani her şeyimiz şahane, bir tek hakem kötü çıkıyor. Bizim her tarafımız tel dökülüyor. Her şey vasat veya vasatın altında olunca hakemi de vasatın altında oluyor." diye de ekledi.