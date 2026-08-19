Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak hayal kırıklığıyla başlayan son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'da sular durulmuyor.

Gazeteci ve yazar Fatih Altaylı, Galatasaray'daki son duruma dair kaleme altığı yazıda çarpıcı bir iddiada bulundu.

Altaylı, kaleme aldığı yazısında Başkan Dursun Özbek ve yakın çevresinin Okan Buruk'a duyduğu güvenin zayıfladığını ileri sürdü.

Galatasaray'daki transfer yapılanmasına ilişkin de çeşitli iddialarda bulunan Altaylı, kulüp içerisinde iki farklı grubun bulunduğuna değindi.

'OKAN BURUK'A GÜVENLERİNİ YİTİRMİŞLER'

Fatih Altaylı, Dursun Özbek ve yakın çevresinin Okan Buruk'a bakışına ilişkin şu iddialarda bulundu:

"Başkan’ın ve yakın çevresinin Okan Buruk’a güveni son derece zayıflamış. Gerek geçmiş transferlerde yaptırdığı hatalar gerek kadroya alınan futbolcuları iyi değerlendirememesi, pek çok yıldız ismi harcamış olması ve gençleri takıma monte edememesi gibi nedenlerle Okan Buruk’a güvenlerini yitirmişler."

Altaylı, yazısında Buruk'un saha dışındaki yaşamına ilişkin bazı iddiaların da yönetimde rahatsızlık yarattığına da değindi.

GALATASARAY'DA TRANSFER YÖNETİMİ İDDİASI

Dursun Özbek'in kulüpteki başarısız geçen ilk döneminden çevresindeki isimlerin yeniden bir araya geldiğini belirten Altaylı, "Kimler bunlar? Cenk Ergün, Serdar Güzelaydın ve Mehmet Özbek. Her ne kadar aksi iddia edilse de, camiada konuşulduğu kadarıyla, saydığım bu isimler kulüpte sık sık bir araya gelip Galatasaray ile ilgili başta transfer olmak üzere meseleleri ele alıyorlarmış ve kulübü fiilen onlar yönlendiriyormuş." ifadelerini kullandı.

Altaylı, söz konusu isimlerin transfer konusunda bir komite gibi hareket etmesinin süreci zorlaştırdığını belirtti.

'ABDULLAH KAVUKÇU İLE OKAN BURUK BİR EKİP OLUŞTURMUŞ'

Galatasaray içerisindeki diğer tarafta ise Okan Buruk ile Abdullah Kavukçu'nun birlikte hareket ettiğini öne süren Altaylı, bu ikilinin hareket alanının kısıtlandığını iddia etti.

Altaylı şunları yazdı:

"Diğer yanda ise Abdullah Kavukçu ile Okan Buruk bir ekip oluşturmuşlar. Ancak Başkan bu ikilinin adım atmasına bile izin vermiyormuş. Etkisiz ve yetkisiz bir haldeymişler."

İKİ TARAF ARASINDA 'HABER SIZDIRMA' İDDİASI

Altaylı, Galatasaray içerisinde yaşandığını öne sürdüğü görüş ayrılıklarının kamuoyuna da yansıdığını savundu.

Yazısında iki tarafın da kendilerine yakın gazeteciler üzerinden karşı tarafı taraftarın gözünde zor durumda bırakmaya çalıştığını iddia eden Altaylı, yönetim ile teknik heyet arasındaki gerilimin transfer sürecine de yansıdığını ileri sürdü.