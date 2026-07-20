Fatih Altaylı, dikkat çeken sözlerle Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e köşe yazısında yer verdi. Özbek'in ikinci başkanlık dönemindeki kurumsal ve sportif başarılarını takdir eden Altaylı, başkanın "adam seçimi" konusundaki tercihlerini ise sert bir dille eleştirdi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adam seçimlerine benzetti.

Altaylı'nın köşesinde öne çıkan başlıklar ve Dursun Özbek hakkındaki değerlendirmeleri şu şekilde:

İLK DÖNEMİN AKSİNE BAŞARILI BİR DÖNEM

Dursun Özbek’in kulübün başına ikinci kez geldikten sonra adeta "başka bir adam" olduğunu belirten Altaylı, ilk dönemindeki başarısız grafiğin aksine bu dönemde çok başarılı işlere imza atıldığını vurguladı. Alınan 4 şampiyonluğun değerine değinen gazeteci, bundan daha önemlisinin kurumsal başarılar olduğunu ifade etti. Kemerburgaz tesislerinin tamamlanması, Ali Sami Yen arazisindeki projeler ile Kuruçeşme ve Kalamış sosyal tesislerinin İstanbul’un yüz akı mekanlar haline getirilmesini Özbek yönetiminin büyük başarıları olarak nitelendirdi.

"ADAM SEÇİMİNDE VAHİM HATALAR YAPILIYOR"

Yapılan tüm bu başarılı işlere tezat olarak Dursun Özbek’in "adam seçimi" konusunda vahim hatalar yaptığını savunan Altaylı, kulübe hiçbir maddi manevi katkısı olmayan, aksine kulübün adını lekeleyen isimlerin yönetim kadrolarına sokulduğunu iddia etti. Altaylı, bu tercihlerin kulüp için her türlü fedakarlığı yapan Ahmet Yüce gibi değerli isimleri kırma ve onlara yalan söyleme pahasına yapıldığını öne sürdü.

MARUF GÜNEŞ VE BAHİS SORUŞTURMASI TEPKİSİ

Bu hatalı tercihlerin son örneğinin Maruf Güneş olduğunu belirten Altaylı, 50 yıllık kulüp üyesi olmasına rağmen bu ismi daha önce hiç tanımadığını ve birdenbire yönetimde gördüğünü ifade etti. Güneş'in adının bir bahis soruşturmasında geçmesine ve "soruşturma döneminde yönetimde olmadığı" yönündeki savunmalara sert tepki gösteren Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Yönetimdeymiş veya değilmiş bana ne! Galatasaray'da yöneticiysen bahis oynamayacaksın kardeşim. Bu kadar basit. Bahise meraklı isen yönetici olmayacaksın. Yöneticiliği seviyorsan bahis mahisten uzak duracaksın."

Başka kulüplerdeki benzer örneklerin kendisini ilgilendirmediğini, sadece kendi kulübünün değerlerine baktığını belirten tecrübeli gazeteci, yazısını Dursun Özbek'in çevreye topladığı kadrolar açısından Ekrem İmamoğlu ile benzerlik taşıdığını söyleyerek noktaladı.