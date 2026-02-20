20 Şubat’ta gece saat 12’den sonra yayımlanan Resmi Gazete’de Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerine Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Sedat Ayyıldız ve Can Tuncay getirildi.

Yapılan atamalar Türkiye gündemine otururken, Gazeteci Fatih Altaylı yazdığı köşe yazısında, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yardımcılarına yapılan atamayı değerlendirdi.

'TAMAMEN AKIN GÜRLEK'İN ARZUSU DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİ'

Altaylı, Bakan Gürlek’in İstanbul’da birlikte çalıştığı ekip tek bir fire dahi vermeden kritik görevlere atandığına dikkat çekerek, 'Atamalar Bakan'ın güç gösterisi' yorumunda bulundu.

Gürlek, “Geçmişte olduğu söylenen ‘Bakan'ı dengeleyen bürokratlar’ politikası geçmişte var mıydı bilmem ama bu kez ortaya çıkmadı. Tam aksine adalet bürokrasisi tamamen Bakan’ın arzusu doğrultusunda gerçekleşti” sözlerini sarf etti.

'ATAMALAR BAKAN'IN GÜÇ GÖSTERİSİ'

Altaylı, yazdığı köşe yazısının ilgili bölümünde şunları söyledi,

“Atamalar Bakan’ın güç gösterisi

Kabine değişikliği sonrası dün de yeni bakanların birlikte çalışacakları ekipler belli oldu ve atamalar gerçekleşti.

Geçmiş uygulamalara bakarak beklentiye girenler şöyle diyordu: “Sayın Erdoğan bakan yardımcılarını ve bürokratlarını atarken, ilgili bakanların ekibini değil, bakanı denetleyecek kendine yakın isimleri göreve getirir. Yeni bakanlıklarda da böyle yapacaktır.”

Bu beklentiden kasıt şuydu.

“Özellikle yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in ekibini olduğu gibi atamaz. Bir dengeleme yapar.”

Bu fikri savunanların yanıldığı çok kısa sürede ortaya çıktı.

Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, yeni Bakan Gürlek’in İstanbul’da birlikte çalıştığı ekip tek bir fire dahi vermeden kritik görevlere atandı.

Geçmişte olduğu söylenen “Bakan'ı dengeleyen bürokratlar” politikası geçmişte var mıydı bilmem ama bu kez ortaya çıkmadı.

Tam aksine adalet bürokrasisi tamamen Bakan’ın arzusu doğrultusunda gerçekleşti.

Sonuçlarını ise hep beraber göreceğiz.

Hatta yaşayacağız.”