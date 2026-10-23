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Fon soruşturması kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçmişte çalıştığı Merrill Lynch International'ın Borsa İstanbul'daki işlemlerinden 8 milyar TL kazanç elde ettiği iddiası gündemdeki yerini koruyor.

Gazeteci Fatih Altaylı, söz konusu işlemlerin arkasındaki yatırımcının kimliğine ilişkin kendisine ulaşan bir mesajı köşesine taşıdı. Altaylı'nın aktardığına göre, daha önce Türkiye'de borsa işlemleri gerçekleştiren ve sonrasında yurt dışına yerleşen bir yatırımcı, Merrill Lynch üzerinden yapılan işlemlerin gerçekte bir Türk yatırımcıya ait olabileceğini ileri sürdü.

Altaylı, "Merrill Lynch bıyıklı mı?" başlıklı yazısında, 8 milyar TL'lik kazancın kime ait olduğunun araştırılması gerektiğini belirtti.

"MERRILL LYNCH DE 8 MİLYAR TL'Yİ İADE EDECEK Mİ?"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fon soruşturması kapsamında 10 milyon liradan fazla kazanç elde edenlere yönelik iade çağrısını hatırlatan Altaylı, daha önce Merrill Lynch'in kazancına ilişkin yönelttiği soruya dikkat çekti.

Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Hazine ve Maliye Bakanı '10 milyon liradan fazla kazananlar kazandıkları parayı iade etsin' diye akıl, mantık ve hesap dışı bir çağrıda bulununca önceki gün bu köşede 'Merrill Lynch de alıp gittiği 8 milyar TL’yi iade edecek mi?' diye sordum.

Dün aynı soruyu bazı gazeteler ve yorumcular da sormuş. Kaç kişi sorsa yeridir. O para da gelmeli elbet.

Para gelir mi gelmez mi bilmiyorum, muhtemelen gelmez ama bu işleri iyi bilen eski bir borsacı bana yolladığı mesajda çok önemli bir iddiada bulunmuş.

Bu kişi, bir dönem Türkiye’de İMKB’nin ya da Borsa İstanbul’un oyuncularından biri olmuş ancak birkaç yıl önce Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşmiş bir yatırımcı."

"MERRILL LYNCH ZANNETTİĞİNİZ O YATIRIMCI BİR TÜRK YATIRIMCIDIR"

Altaylı, kendisine ulaşan mesajı herhangi bir bölümünü çıkarmadan okurlarıyla paylaştı.

Eski borsacı olduğu belirtilen kişi, Merrill Lynch üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin arkasında Türk bir yatırımcının bulunduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"Abi, yazını okudum. Merrill Lynch parayı geri getirecek mi diye sormuşsun. Güldüm. Sen bütün iyi niyetinle bu soruyu soruyorsun ama emin ol ki, Merrill Lynch zannettiğiniz o yatırımcı Merrill Lynch falan değil, bir Türk yatırımcıdır. İşlemini Merrill Lynch üzerinden yapan bir Türk yatırımcıdır. Biz borsada bunlara ‘bıyıklı yabancı’ deriz. Yabancı şirketlerde veya bankalarda hesap açıp, verdikleri talimatla Türk borsasından hisse aldırırlar, Türk borsasında yabancı banka üzerinden işlem yaptırırlar. Emin ol, sizin Merrill Lynch zannettiğiniz o yatırımcı da bıyıklı hatta dönem gereği sakallı bile olabilir. Sana söyleyeyim, bu yatırımcının yabancı olma, Merrill Lynch olma ihtimali sıfır."

"EMRE TEZMEN İLE HAREKET EDEN BİRİDİR"

Mesajın devamında, Merrill Lynch gibi büyük finans kuruluşlarının söz konusu hisselere doğrudan yatırım yapmayacağı savunuldu. İsmi açıklanmayan yatırımcı, işlemlerin zamanlamasına dikkat çekerek Emre Tezmen hakkında da iddiada bulundu.

Altaylı'nın aktardığı mesajın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Merrill Lynch gibi büyük kurumlar böyle sığ hisselere asla yatırım yapmazlar. Eğer yatırım yapmış olsalardı zaten hisseyi yapan manipülatör böyle satıp çıkmasına da izin vermezdi. Bak, Norveç Fonu satıp çıkabilmiş mi, adamlar yandım Allah diye bağırıyorlar. Merrill Lynch üzerinden yatırım yapan kişi her kimse Emre Tezmen ile hareket eden biridir. Yoksa tam zamanında satıp çıkamazdı. Emin olabilirsin!"

ALTAYLI: 8 MİLYAR TL'LİK KÂRI ELDE EDEN KİM?

Kendisine iletilen mesajın ardından Altaylı, 8 milyar TL'lik kazancın gerçek sahibinin ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti. Mesajdaki iddiaların doğru olması halinde yanıtlanması gereken önemli bir soru bulunduğunu belirten Altaylı, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Eğer bu söylenenler doğru ise şimdi ortada 8 milyar TL’lik bir soru var.

Merrill Lynch’in arkasına saklanarak Borsa İstanbul’da oynayan ve 8 milyar TL kârı cebine koyup kaçan vatandaşımız kim?

Bu sorunun yanıtını Emre Tezmen mutlaka biliyordur. Belki bir soran çıkar!"

Altaylı'nın aktardığı mesajda yer alan, işlemlerin Türk bir yatırımcı tarafından gerçekleştirildiği ve Emre Tezmen ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialara ilişkin bağımsız bir doğrulama paylaşılmadı.