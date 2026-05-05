ALTAYLI’DAN GÜNDEM SARSAN ANALİZ: HUKUK VE AHLAK ÇIKMAZI!

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Türkiye’nin gündemindeki kritik dosyaları hukuki ve ahlaki bir perspektifle masaya yatırdı.

FUTBOLDAKİ OPERASYONLARA "MİLLİ ARA"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Osman Sağlam’ın "Dünya Kupası nedeniyle bahis ve şike operasyonlarına ara verdik" açıklamasını eleştiren Altaylı, "Hukuk beklemez, beklememeliydi" diyerek bu durumu 'hukuka milli ara' olarak tanımladı. Spordaki ahlak sorununun sadece futbolcularla sınırlı olmadığını, yöneticilerin de bu işin bir parçası olduğunu vurguladı.

REKLAMA SORUŞTURMAYI ELEŞTİRDİ

Bosch’un Anneler Günü reklamı üzerinden başlayan tartışmalara ve RTÜK’ün müdahalesine tepki gösteren yazar, bir reklamın toplumu aşağılamadığı sürece özgür olması gerektiğini savundu. Altaylı, "Beğenmiyorsan almazsın, protesto edersin” dedi.

"VAZGEÇİN BU ZULÜMDEN"

Yazısının en dikkat çekici bölümlerinden biri ise tutuklu yargılamalarla ilgiliydi. Erden Timur, Merdan Yanardağ, İsmail Arı ve Alican Uludağ gibi isimlerin tutukluluk süreçlerini eleştiren Altaylı, "Yazık değil mi çocuklarına, size kolay geliyor tutuklu demek. Üç hece. Bir de içerdekine sorun ne olduğunu. Hele hele dışarda kalanların hastalığı var ise, ekonomik sorunu var ise. Vazgeçin bu zulümden” dedi.

ORTA ÇAĞ HUKUKU: SİPPENHAFT

Son olarak 'soy sorumluluğu' anlamına gelen 'Sippenhaft' kavramına değinen Altaylı, bir kişinin suçu nedeniyle ailesinin veya yakınlarının cezalandırılmasının modern hukukta yerinin olmadığını belirtti. Gülistan Doku soruşturması ve gazeteci Sarya Toprak’ın babasının görevden alınması örneklerini veren Altaylı, "Güvenilir bir hukukunuz yoksa yabancı sermaye de gelmez" uyarısında bulundu.