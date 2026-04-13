Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı verilere göre 2025 yılında Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı bir önceki seneye göre yüzde 2,68 artışla 63 milyon 941 bin olarak kayıtlara geçti. Ocak-Aralık döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı yüzde 0,26 artışla 52 milyon 775 bin oldu. Ziyaretçilerin 11 milyon 166 binini Türkiye’ye gelen yurt dışı ikametli vatandaşlar oldu.

Turist sayısında yaşanan artışa rağmen, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinde esnaf satış yapamadıklarının altını çiziyor. Bunun en önemli nedeninin yabancı turistlerin artık ‘her şey dahil’ paket aldıkları otellerden dışarı çıkmamaları. Bu durum özellikle Antalya gibi turizm merkezlerinde yaşanırken aynı durumun İstanbul’da da yaşandığı ortaya çıktı.

Gazeteci Fatih Altaylı kendi internet sitesinde yazdığı son köşe yazsısında İstanbul’da turistlerin artık otel dışında harcama yapmadıklarının altını çizdi. Altaylı, Nişantaşı ve İstiklal Caddesi gibi yerlerde esnafın gün boyunca turist görmeden dükkanı kapattıkları söyledi.

Altaylı’nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Ben turizmde işler pek de iyi değil deyince bazıları sayılarla yanıt verdi. Birkaç gün önce Türkiye’nin önemli alışveriş merkezlerinden birinin verileri elime geçti. Sayılar ilginç.

İstanbul’da yabancı turiste yapılan satışların yarıya yakınını yapan bir alışveriş merkezi. Uluslararası tax free yani vergisiz alışveriş sistemi Global Blue’nun verilerine göre bu alışveriş merkezinde bu yıl turistlerce yapılan alışverişler için kesilen fatura sayısı geçen yıl ile hemen hemen aynı.

Sayısal bir düşüş yok. Ancak ilginç olan şu. Parasal karşılığı da aynı. Yani bir önceki yıl olduğu gibi aynı dönemde 100 birim fatura kesilmiş. Ve 100 birim ciro elde edilmiş. Ancak ülkede yüzde 30 civarında resmî enflasyon var.

Aynı dönemde mağazalardaki fiyatlar da yaklaşık yüzde 40 artış göstermiş. Yani aslında kesilen fatura reel olarak yüzde 40 civarında gerilemiş. Bu yabancılara yapılan toplam satışın yaklaşık yüzde 40 küsurunu yapan bir merkezin sayıları.

Nişantaşı ve İstiklal Caddesi gibi bölgelerde durum daha da vahim. Bırakın satışı, kimi günler yabancı turist görmeden kepenk indiren dükkanlar var.

Bunda elbette bölgedeki savaşın etkisi var ama verdiğim sayıların önemli bir bölümü savaş öncesine ait ve savaştan daha etkili olan şey, Türkiye’nin dolar bazındaki pahalılığı.

Gelen turist İstanbul’da bile otel dışında yemiyor, içmiyor, harcamıyor."