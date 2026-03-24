Gazeteci Fatih Altaylı, geçirdiği kritik operasyonun ardından kamuoyunun karşısına ilk kez çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Fatih Altaylı’nın ilk durağı yakın zamanda hayatını kaybeden yakın dostu tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın kabri oldu.

Fatih Altaylı beyninde uzun süredir takip edilen iyi huylu meningioma tümörünün büyümesi nedeniyle 17 Mart'ta operasyon geçirmişti. Operasyonun ardından dinlenme sürecine giren gazeteci, taburcu olur olmaz ilk kez Üsküdar’da görüntülendi.

MEZAR BAŞINDA DUA

İlber Ortaylı'nın kabirini ziyaret eden Fatih Altaylı'ya Üsküdar Çinili Camii İmamı Dursun Şahin de eşlik etti. İkili birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medyada mezar başında Kur’an okunarak dua edildiğini not düşerek paylaştı.

Fatih Altaylı'nın taburcu olur olmaz İlber Ortaylı'nın kabrini ziyaret etmesi sosyal medyada da gündem oldu.