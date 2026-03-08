Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın ismiyle anılan Arda Turan, Farih Terim gibi ünlü futbolcuların da adının geçtiği “Gizli Fon” ya da “Fatih Terim Fonu” olarak bilinen dolandırıcılık olayının yankıları devam ediyor.
Fatih Altaylı Seçil Erzan'ın mektubunu yayınlamaya devam ediyor: Fatih Terim'e ödemeler yaptım
Fatih Altaylı kişiselk bloğunda yayınladığı yazısında Seçil Erzan'dan aldığı mektunu yayınlamaya devam ediyor. Altaylı yeni yazısında Seçil Erzan'ın "Fatih Terim'e ödemeler yaptım." dediğini aktardı.
Gazeteci Fatih Altaylı kişiselk bloğunda yayınladığı yazısında tutuklu bulunan Seçil Erzan'dan aldığı mektunu yayınlamaya devam ediyor. Altaylı yeni yazısında Seçil Erzan'ın "Fatih Terim’e ödemeler yaptım." dediği mektubuna yer verdi.
Altaylı'nın "Seçil Erzan mektubu 3: “Hatalıyım, hayır diyemedim”" başlığını attığı yazısındaki ilgili bölüm şöyle:
"Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcu ve teknik adamlarla girdiği parasal ilişkiler sonucu 102 yıl hapse mahkum olan Seçil Erzan’ın mektubuna kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Sadece olayların bize anlatılanlardan farklı olduğunu, Erzan’ın dolandırıcı değil, bir anlamda dolandırılan olduğunu, bir banka müdiresinin yapmaması gereken hatalar yaptığını ama buradan maddi kazanç elde etmeyi değil, yakın olduğu kişileri hoş tutmaya çalışmak gibi boş bir gayretin içinde bu davranışları sergilediğini ve aldığı ceza ile eylemlerinin denk olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Ve Seçil Erzan’ın bu tavrından neredeyse herkes bir şekilde yararlanmış...
“Fatih Bey,
Tercüman Mert’in yakın arkadaşı Hande Sümertaş’tı. Sümertaş uzun yıllar Fatih Terim’in asistanlığını yapmıştır. Benden 50 bin USD’ye karşılık 75.000 USD’yi kayıtdışı olarak almış, Mert Çetin de Muslera’yı ikna edip, başka yabancı futbolcuları da ikna etmeye çalışmış, onların aldığı faizlerden komisyon alıp, bu paralar ile ev almak için emlakçılar ile yaptığı yazışmalar sabittir...
Nisan’dan Ekim ayına kadar Semih Kaya ve Ayhan Akman’ın benden çok yüksek getiriler ile geri aldıkları paraların anapara artı faizlerini ödedim. Bunları öderken ailemin son kalan gayrimenkullerini sattım...
Fatih Terim’e ödemeler yaptım.
Bu ödemeleri yapabilmek için borçlandım, arabamın bagajında 3,5 milyon dolar para varken, maaşım yattığında ödenmek üzere 5.000 TL borç aradığım mesajlar bilirkişi raporunda çıktı...
Evet hatalıyım, kusurluyum. Hayır diyemedim. Benzer faizler almak için gelen herkese akıl almaz faizleri ödemeye devam ettim.
‘Her zaman senin yayındayız, senin için canımızı veririz’ diyenlere inandım, güvendim. Şimdi hepsi ‘Bankaya para yatırdık, aldatıldık’ diyorlar. Maddi gerçek bu değil Fatih Bey...
Temel bankacılık uygulamalarının tamamen dışında, kayıtdışı alıp verme yöntemiyle, sokak aralarında kafelerde, hiçbir finansal piyasadan elde edilemeyecek getirileri elde etmek için yapılan bu işlemlerde kişilerin iradelerini yanıltmam mümkün değildir. Bu kişilerin finansal okuryazarlık seviyeleri oldukça yüksektir. Bu becerilerini kanıtlayan deliller dosyada ve raporlarda mevcuttur. Kandırılma, aldatılma söz konusu değildir...
Hepsi bankanın en üst yönetimini tanıyor, şahsi telefonlarını biliyorlardı. Ulaşacak seviyedeydiler.
Fona para yatırdığını iddia edip, benden şahsi borç senedi aldılar. Dünyanın neresinde böyle bir uygulama görülmüş. Böyle iken Denizbank’ın evrağı diye Castrol, Metlife, Kuveyt Türk ajanda yapraklarına attığım imzaları sundular...
Bana verilen paraların hiçbiri banka müdürü olduğum için bana teslim edilmiş paralar değildi. Bu kişiler kayıtdışı yöntemi tercih ettiler. Bu yüzden de bankadan çektikleri paraları pastanede, kafede teslim ettiler.
Hızlı ve yüksek getiri beklentileri nedeniyle topladığım paraları doğru şekilde değerlendirme fırsatı bulamadım. Ve maalesef benden kaynaklanmayan sebeplerle anapara alacağı kalanlar oldu.
İddianamede müşteki olarak söz edilmesine rağmen anaparasını almış, alacağı kalmamış, anaparasının çok üzerinde faizler almış, geri ödeme yaptığım ama anaparasının tamamını alamamış, eksiği kalmış toplam 50 kişi vardır. Bunların bazıları iddianamede yer almamaktadır. Geri ödeme yapamadığım 9 kişidir.”
Fatih Altaylı, Seçil Erzan'ın mektubuna yazılarında tekrar yer vereceğini de ifade etti.