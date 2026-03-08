Fatih Altaylı Seçil Erzan'ın mektubunu yayınlamaya devam ediyor: Fatih Terim'e ödemeler yaptım

Bana verilen paraların hiçbiri banka müdürü olduğum için bana teslim edilmiş paralar değildi. Bu kişiler kayıtdışı yöntemi tercih ettiler. Bu yüzden de bankadan çektikleri paraları pastanede, kafede teslim ettiler.

Hızlı ve yüksek getiri beklentileri nedeniyle topladığım paraları doğru şekilde değerlendirme fırsatı bulamadım. Ve maalesef benden kaynaklanmayan sebeplerle anapara alacağı kalanlar oldu.