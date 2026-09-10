Kaynak: Diğer

Tarihin önemli tanıklarından ve medya dünyasının deneyimli isimlerinden Fatih Altaylı, katıldığı bir programda 44 yıllık gazetecilik kariyerine, siyasilerin medyaya yönelik tutumlarına ve günümüzde kendisine biçilen rollere dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Altaylı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

KOVULMAM İÇİN BASKI YAPMAYAN İKİ KİŞİ VARDIR

Gazetecilik kariyeri boyunca genelde iktidarları eleştiren bir çizgi benimsediğini belirten Altaylı, siyasilerin medya patronlarına yaptığı baskılarla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu:

"Benim kovulmam için çalıştığım o sıradaki patron kimse ona baskı yapmayan siyasetçi hemen hemen kalmadı. İki kişi vardır. Bir Bülent Ecevit'tir. Benim kovulmam için asla kimseye bir şey konuşmadı. İkincisi Tayyip Bey'dir. O ve Bülent Ecevit dışında herkes benim kovulmam konusunda patronlara baskı yaptı. Yani Mesut Yılmaz da, Tansu Çiller de, Necmettin Erbakan da aklına kim geliyorsa..."

HİÇ KİMSENİN APARATI VEYA DESTEKÇİSİ OLMAZSIN

Altaylı, kendi gazetecilik anlayışını şu sözlerle özetledi: "Kimseye sistematik karşıtlık yok. Kimseye sistematik destekliği yok. Hiç kimsenin aparatı, devamı, destekçisi olmazsın. Ben genel olarak kavramsal olarak baktığın zaman özgürlükçü bir tipim."

SPOR YAZARINDAN GOL ATMASINI BEKLEMEK GİBİ

Son dönemde kendisine bir parti veya muhalefet lideri gibi yaklaşılmasından büyük rahatsızlık duyduğunu belirten Altaylı, bu durumu şu çarpıcı benzetmeyle açıkladı:

"Beni kalkıp da herhangi bir parti lideri gibi görüp bir muhalefet lideri gibi görmeye başlamaları gerçekten büyük zafiyet. Ben siyasetçi değilim. Bu şeye benziyor; çok iyi bir spor yazarının sahaya girip gol atmasını beklemek gibi bir şey. O spor yazarı, gol atmak başka bir şey, futbolculuk başka bir şey. Tabii bunda biraz Türkiye siyasetinin kalitesizliğinin de, Türkiye'nin bir muhalefet sorununun olmasının da yıllarca etkisi oldu."