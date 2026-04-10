Gazeteci Cüneyt Özdemir’in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir fark olmadığını iddia etmesi, meslektaşı Fatih Altaylı’nın sert tepkisine neden oldu. Fatih Altaylı, bu kıyaslamayı bir siyasetçiye yapılabilecek "en büyük haksızlıklardan biri" olarak tanımladı.

ÖZDEMİR: AL ÖZEL'İ, KOY KILIÇDAROĞLU'NU FARK YOK

Polemiği başlatan açıklama Cüneyt Özdemir’den geldi. CHP’deki lider değişiminin pratik bir karşılığı olmadığını savunan Özdemir, iki isim arasındaki benzerliğe “Şu an Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir fark var mı? İnanın yok. Al Özel’i otobüsün üstünden, koy Kılıçdaroğlu’nu, o da aynı şekilde yapar.” ifadeleriyle dikkat çekti.

FATİH ALTAYLI: ECEVİT’TEN BİLE DAHA ÇALIŞKAN

Özdemir’in bu değerlendirmesini "ciddi bir haksızlık" olarak nitelendiren Fatih Altaylı, Özgür Özel’in performansını savunarak meslektaşına itiraz etti. Altaylı, iki isim arasında belirgin bir "enerji ve tempo" farkı olduğunu vurguladı:

“Bu bence bir siyasetçiye yapılmış en büyük haksızlıklar sıralamasında ilk beşe girecek kadar büyük bir haksızlık. Aralarında her şeyden önce çok ciddi bir çalışkanlık farkı var. Özgür Özel, benim gördüğüm en çalışkan CHP genel başkanı. Bülent Ecevit’ten bile çalışkan.”

Fatih Altaylı’nın çıkışıyla büyüyen tartışma, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Altaylı, Özgür Özel’in sahadaki hareketliliğine vurgu yaparken, Özdemir’in "yöntem ve üslup" benzerliği üzerinden kurduğu eleştiri, Türk medyasının iki usta ismini karşı karşıya getirmiş oldu.