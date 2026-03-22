Fatih Altaylı, İlber Ortaylı ile olan son programını yayınladı

Fatih Altaylı da kişisel sosyal medya hesabından, "Sevgili ve değerli İber Ortaylı ben cezaevinden çıkınca hemen bir program yapalım diye tutturdu. Bu sevgili dostum ile çekilen son program oldu. Ağlamaktan izleyemedim. Tek tesellim bu yayınlar durdukça o da yaşayacak" diyerek programın kaydını paylaştı.