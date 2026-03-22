Fatih Altaylı, İlber Ortaylı ile olan son programını yayınladı
Fatih Altaylı, İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce çektikleri son programı Teke Tek Bilim YouTube hesabından yayınladı.Derleyen: Dilek Taşdemir
Fatih Altaylı'nın sunduğu, İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör'ün katıldığı program, "Teke Tek Bilim’in efsane kadrosuyla, Prof. Dr. İlber Ortaylı aramızdan ayrılmadan önce çektiğimiz son program YouTube kanalımızda yayında. Hocamızın anısına sevgi, saygı ve minnetle…" notuyla duyuruldu.
Fatih Altaylı da kişisel sosyal medya hesabından, "Sevgili ve değerli İber Ortaylı ben cezaevinden çıkınca hemen bir program yapalım diye tutturdu. Bu sevgili dostum ile çekilen son program oldu. Ağlamaktan izleyemedim. Tek tesellim bu yayınlar durdukça o da yaşayacak" diyerek programın kaydını paylaştı.
"DOSTLUK NEDİR?"
Gazeteci Fatih Altaylı’nın sunduğu ve Celal Şengör’ün de yer aldığı programda, İlber Ortaylı’nın “Dostluk nedir?” sorusuna verdiği “Ne dermiş Cicero hazretleri? Dostluk ebedidir. Çok nadirdir, ebedidir” yanıtı dikkat çekti.
Fatih Altaylı programda cezaevinde olduğu dönemde İlber Ortaylı’nın ziyaretiyle ilgili anısını da paylaştı. Tarihçi İlber Ortaylı’nın cezaebine gelişinin “bayram havası” yarattığını söyleyen Fatih Altaylı, ziyaretin hem mahkûmlar hem de personel üzerinde güçlü bir etki bıraktığını vurguladı.
