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Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında gündeme dair birçok konuya değindi.

Altaylı, yazdığı yazı da Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimine de değindi ve favori ismi açıkladı.

FENERBAHÇE SEÇİMİ SANKİ GENEL SEÇİM

Fatih Altaylı'nın yazısı şu şekilde;

"Türkiye’de ne zaman seçim olur, erken seçim mi olur, erkene alınmış seçim mi olur, zamanında seçim mi olur bilmiyoruz.

Onu bilse bilse Devlet Bahçeli bilir ama bizim bildiğimiz önümüzdeki günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü’nde bir seçim olacağı. Türkiye haftalardır bu seçimi konuşuyor. Seçim sadece Fenerbahçelileri değil, diğer kulüp taraftarlarının da çenesini yoruyor.

Seçim ilk gündeme geldiğinde bazıları Mehmet Ali Aydınlar’ın “iktidarın adayı” olduğunu söyledi, ben de buradan itiraz ettim “Yanlış, iktidarın adayı Mehmet Ali Bey değil” diye. Mehmet Ali Aydınlar, benim Galatasaray’ın başında görmek isteyeceğim tarzda bir profildi ve adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Yani iktidarın adayı olmadığı kanıtlandı.

Şimdi yarış Hakan Safi ile Aziz Yıldırım arasında. Ve yarış o kadar kızışmış durumda ki, adaylar sanki bir genel seçim varmış gibi propaganda yapıyorlar. Bayram tatili boyunca Ege bölgesinde nereye gitsem Hakan Safi’nin afişlerini, billboardlarını gördüm. Dijital panolarda bile o vardı. Hatta Bodrum’da bir balık lokantasında yemek yerken karşıdan sürekli bana bakıyordu.

Benim gördüğüm kadarıyla Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığını kazanmak için gereken şartlara haiz.

1. Rizeli

2. Babası Rize’den Kasımpaşa’ya gelmiş, Safi orada doğup büyümüş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi dediğinizi duyuyorum. Sadece o değil.

Fenerbahçeli Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da aynı. O da Rizeli, O da Kasımpaşalı.

Hakan Safi’nin ailesi iş hayatında eski ama zenginleşmesi de AK Parti döneminde olmuş.

Futbol Federasyonu ile ilişkileri son derece iyi, milli takım kampına katılacak kadar Federasyon Başkanı ile yakın.

Ve Fenerbahçe’ye hem milyarlar akıtacak kadar parası olduğunu saklamıyor, hem de iktidar ile çok yakın ilişkisini olduğunu, Şehircilik Bakanı Kurum ile Galatasaray Başkanı’ndan daha yakın olduğunu da bilen biliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da gerçek bir bağlılığı olduğunu izlediğim tüm konuşmalarında gördüm.

Yani görünen o ki, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Hakan Safi olacak gibi.

Tabii ki Fenerbahçe Kongresinin ne yapacağını bilmem mümkün değil ama inşallah Türk sporunu hayırlı olur.

Ama kim kazanırsa kazansın sürekli parlak transfer açıklamaları yapan iki aday da bilmeli ki, futbol transfer yapmaktan ibaret değildir.

Herkesi alarak ve çok yara harcayarak başarılı olunsaydı, Real Madrid her sene her yerde şampiyon olurdu!"