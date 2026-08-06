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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yasaklı madde test sonucu pozitif çıkmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı'dan Erdal Beşikçioğlu'na ağır eleştiri geldi.

'BEŞİKÇİOĞLU'NUN UYUŞTURUCU TESTİNİN POZİTİF ÇIKMASINA ŞAŞIRDIM'

Altaylı, kendi internet sitesinde yayımladığı yazıda, 'Ulan siz kamu görevlisisiniz' sözleriyle Beşikçioğlu'na yüklendi. Gazeteci Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

'Önce Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi için alınan örneklerde “esrar” çıktı.

Şaşırdık mı!

Ne yalan söyleyeyim şaşırdım.

Hani sanatçı, artist taifesinde biraz 'ot' çıkması belki kimseyi şaşırtmaz ama siyasete girmişsin, belediye başkanı seçilmişsin, bir ilçeyi temsil ediyorsun.

Bırakırsın değil mi!

Hadi o zaman bırakmadın.

Partin yargı kuşatması altında. Her an gözaltına alınman mümkün. Hiç değilse biraz ara verirsin. Yani bir nebze izanın var ise.

Vermemiş.

Hadi o ot içmiş.

Ya yardımcısı. Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında ve onun uyuşturucu testinde de 'kokain pozitif' çıkmış.

Yuh artık ki ne yuh.

Hatta höst.

AK Parti çalışanı arabasında “pudra şekeri” çekiyor diye demediğimizi bırakmadık hep birlikte.

'ULAN, SİZ KAMU GÖREVLİSİSİNİZ...'

En azından kamu görevi yapmıyordu, partide çalışıyordu.

Ulan, siz kamu görevlisisiniz.

Üstelik de kuşatılmış bir partinin mensubu olarak o görevi yapmaya çalışıyorsunuz.

Bu kadarı olur mu!

Acaba tüm üst düzey kamu görevlilerine uyuşturucu testi mi yapılsa?

Belediye başkanlarından başlayarak.'

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Temmuz 2026 sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonla Etimesgut Belediyesi’nde arama yapılmış ve Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 55 şüpheliden 44'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. 3 Ağustos 2026 tarihinde Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği; Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişinin tutuklanmasına, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Başsavcılık tarafından yürütülen dosyada şüphelilere yöneltilen başlıca suçlamalar şunlar: İhaleye fesat karıştırma, irtikap (Görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak menfaat temin etme) suç işlemek amacıyla örgüt kurma.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, karardan sonra yayımladığı açıklamada, Anayasa’nın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince Erdal Beşikçioğlu’nun tedbiren geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.