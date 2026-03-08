Trendyol Süper Lig maçında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş’ı Osimhen’in golüyle 1-0 mağlup etti.

Derbi sonrası hakem kararları yeniden tartışma konusu oldu. Gazeteci Fatih Altaylı, karşılaşmayı değerlendirerek gözlemlerini paylaştı.

Fatih Altaylı’dan maç sonu değerlendirmesi: “Böyle federasyona böyle hakemler”

"Beşiktaş-Galatasaray maçının ardından yine hakem konuşuluyor. Bana da sordular hakemi ve maçı. Doğrusu, isterseniz maçı canlı izlemedim. Sonrasında gördüklerimi anlatayım.

HAKEM PERFORMANSI VE ELEŞTİRİLER

Hakem ile ilgili en güzel cümleyi maçı izlemeye gelen Rahmi Koç kurdu ve hakemi eleştirmedi, “İyiydi” dedi. Türk hakem standartlarına göre iyiydi. Bizdeki hakemler anca bu kadar olabiliyor.

Bence futbolun yumuşak karnı artık hakemler. Bizdekiler iyiden iyiye rezil ve giderek daha kötü oluyor. Ve en kötüsü, dünün rezil hakemleri, düdüğü bırakınca melek olup, ahkam kesmeye, akıl vermeye, yorum yapmaya başlıyorlar. Birisi de çıkıp “Biz senin hakemliğini de biliriz” demiyor, “Hocam bunu nasıl yorumluyorsun” diyorlar. Duble rezillik.

Gerçi böyle federasyon başkanına böyle hakemler çok bile. Hakemleri odaya kilitleyip rehin alan eli silahlı adamı federasyonun başına geçirirsen ne beklersin ki!

MAÇTAKİ POZİSYONLAR

Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi ile ilgili sorulanlara yanıt vermek gerekirse: Tipik bir Türk hakemiydi. Ne daha iyi ne daha kötü.

Sané için verdiği kırmızı kart yanlıştı. Sané kırmızı kartı daha önce görmeliydi. Kırmızı kart gördüğü pozisyonda kastı yoktu ve pozisyon gereğiydi ama daha önceki pozisyonunda kesin kırmızı kart almalıydı. Beşiktaş’ta da kırmızı kart, daha doğrusu ikinci sarı karttan atılması gerekenler vardı. Onları da atamadı. Barış Alper’e yapılan hareket de sarı kart ve penaltı idi. Onu da vermedi.

Tek tek hataları tartışmanın da manası yok. Çünkü ilk hatalı karardan sonra maç bambaşka bir maç oluyor. Barış’a yapılan penaltıyı verse maç başka olacak. Sané’yi ilk kırmızı hak ettiğinde atsa bambaşka olacak. Sonuçta tek tek pozisyonlara bakmamak lazım.

GENEL DEĞERLENDİRME

Hakemler kötü, kötüden öte iğrenç. Ama böyle federasyona böyle hakem. İlginç olan ise eskiden hakemler kötü diye federasyon başkanı suçlanırdı. Şimdi hakemler kötü, federasyon ise çok iyi. Ne o, çok mu korkuyorsunuz tek omuzu düşük diye!"