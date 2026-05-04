04 Mayıs 2026 Pazartesi
Fatih Altaylı çarpıcı anketin sonuçlarını açıkladı: Özgür Özel ve İBB davası sürprizi

Gazeteci Fatih Altaylı, Ank-Ar'ın gündeme düşen son anketini paylaştı. Ankette Özgür Özel'in güvenilirlik oyu parti oyundan yüksek çıkarken, vatandaşın İBB davasına olan ilgisinin çok az oluşu dikkat çekti

Ank-Ar'ın son anket verilerini değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı, Ank-Ar'ın sadece CHP lideri Özgür Özel özelinde sorulan "Güven" sorusunu anlamlandıramadığını belirtirken bu sorunun tüm liderler için sorulması gerektiğini vurguladı.

Ankette öne çıkan verilerde Özgür Özel'in güvenilirlik oyu %47,8 çıkarken, İBB davasını takip edenlerin oranı yüzde 21,3'te kaldı.

CHP'ye mutlak butlan ihtimalinin de sorulduğu ankette bu kararın çıkması durumunda AK Parti tabanının da bu kararı onaylamadığı görüldü. Altaylı'nın paylaştığı verilere göre, butlan kararını onaylayanların oranı sadece %19.

Fatih Altaylı'nın paylaştığı veriler şöyle:

Ankette ilginç bir soru var ve daha ilginç olan bu sorunun sadece CHP liderine yönelik olarak sorulmuş olması. Diğer hiçbir lider için bu soru ankette yer almıyor.

“CHP lideri Özgür Özel’i güvenilir buluyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlarda yüzde 47,8 Özgür Özel’i güvenilir bulurken, yüzde 43,4 Özel’i güvenilir bulmuyor. Özel’in güvenilirlik oranı partisinin oyundan yaklaşık 15 puan daha yüksek. Bu soru başka liderler için niye sorulmamış anlayamadım.

CHP’nin üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallandırılan Mutlak Butlan Davası ile ilgili soru da ankette yer bulmuş.

Ankete katılanların sadece yüzde 19’u çıkması muhtemel bir Mutlak Butlan kararını onaylayacağını söylerken, yüzde 69,3’ü bu karara tepki göstereceğini belirtmiş. Bu konuda kararsız olanların oranı yüzde 4,2, fikri olmayanlar ise yüzde 7,5.

Mutlak Butlan kararını onaylayacağını söyleyenlerin oranı, AK Parti ve MHP oylarının toplamının yarısı kadar. İktidar seçmeni bile böyle bir kararı desteklemiyor.

En ilginç yanıtlar ise “İBB Davası’nı takip ediyor musunuz?” sorusuna verilenler.

Bu davayı takip edenlerin oranı yüzde 21,3. Denk geldikçe bakanların oranı yüzde 23,4. Bu davayı hiç izlemeyen ve ilgilenmeyenlerin oranı ise yüzde 49,4.

Toplumun yarısı bu davayla hiç ama hiç ilgilenmiyor. Takip edenlerin oranı CHP’nin oy oranının bile altında kalmış.

