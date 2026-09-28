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Filistin'e Destek ve Normalleşme Karşıtı Fas Cephesi'nin çağrısıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Kazablanka, Meknes, Beni Mellal ve Tanca gibi büyük kentlerde geniş katılımlı eylemler düzenledi. Göstericiler, Filistin davasına olan bağlılıklarını vurgularken İsrail ile yürütülen normalleşme adımlarını reddettiklerini ifade etti.

NEW YORK'TAKİ ZİRVE TEPKİLERİN ODAĞINDA

Halkın tepkisine yol açan süreç, İsrail Dışişleri Bakanlığının 16 Eylül'de yaptığı açıklamayla ivme kazandı. New York'ta İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz'ın katılımıyla üçlü bir zirve gerçekleştirildiği bildirilmişti. Görüşmede, her iki ülkedeki diplomatik temsilciliklerin büyükelçilik düzeyine yükseltilmesi ve karşılıklı büyükelçi atanması yönünde niyet beyanında bulunulmuştu.

EKONOMİK VE DİPLOMATİK HEDEFLER

İki ülke arasında sağlanan mutabakat sadece diplomatik temsil seviyesiyle sınırlı kalmadı. Ticari bağları güçlendirmek amacıyla 2026 yılı sonuna kadar yatırımların korunması ile çifte vergilendirmenin önlenmesine dair anlaşmaların imzalanması kararlaştırıldı. Ayrıca uçuş ağının genişletilmesi ve önümüzdeki aylarda üst düzey karşılıklı ziyaretlerin yapılması planlandı.

ABRAHAM ANLAŞMALARI SÜRECİ

Fas; 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan ile birlikte "Abraham Anlaşmaları" kapsamında İsrail ile diplomatik ilişkileri başlatmayı kabul etmişti. Bu süreç doğrultusunda Tel Aviv ve Rabat'ta karşılıklı temsilcilikler açılmış, ancak son diplomatik yükseltme kararı ülke genelinde yeni bir protesto dalgasına yol açtı.