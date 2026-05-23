Avustralya’nın önde gelen hızlı servis restoran zincirlerinden Guzman y Gomez, 6 yıldır sürdürdüğü Amerika Birleşik Devletleri’ndeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Şirket, altı yıl boyunca ABD pazarında büyüme göstermeye çalışsa da beklenen finansal performansa ulaşamadı.
Fast food zinciri kapattı gitti: Pazardan çekilince hisseleri yükseldi
Meksika Mutfağı fast food zinciri Guzman y Gomez, ABD pazarındaki altı yıllık macerasını bitrdi. Şirket, finansal hedeflere ulaşamaması nedeniyle Chicago çevresindeki tüm restoranlarını 6 yılın ardından gece yarısı itibarıyla kapatma kararı aldı. Kararın ardından şirket hisseleri yüzde 20 yükseldi.
Karar kapsamında Chicago bölgesindeki tüm şubeler bir gecede kapatıldı. Şirket yönetimi, bundan sonraki süreçte daha kârlı gördüğü Avustralya ve Asya pazarlarına odaklanacağını duyurdu.
ABD’den çekilme kararının ardından yatırımcıların şirkete olan güveni arttı. Guzman y Gomez hisseleri açıklamanın ardından yüzde 20’ye kadar değer kazandı.
Analistler, şirketin ABD operasyonlarının uzun süredir yatırımcı algısını olumsuz etkilediğini ve değerleme çarpanlarını baskıladığını belirtti. Uzmanlara göre ABD zararlarının bilanço dışına çıkmasıyla birlikte şirketin 2027 mali yılı net kâr beklentilerinde yaklaşık yüzde 20 artış görülebilir.
Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, şirketin ABD’de istenilen başarıyı yakalayamamasında, pazardaki yoğun rekabetin etkili olduğu ifade edildi. Özellikle Chipotle Mexican Grill gibi köklü markalar ve çok sayıda bölgesel Meksika mutfağı zinciri karşısında Guzman y Gomez’in pazar payı elde etmekte zorlandığı aktarıldı.
ABD pazarından çekilen şirket, büyüme stratejisini artık Avustralya, Singapur ve Japonya üzerine kuracak. Guzman y Gomez yönetimi, uzun vadede Avustralya’da 1000 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Şirket ayrıca Singapur ve Japonya’daki operasyonlarını büyüterek Asya pazarındaki varlığını güçlendirmeyi planlıyor.