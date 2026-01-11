Fas Kralı 6'ncı Muhammed, ülkenin bağımsızlık belgelerinin Fransız sömürge yönetimine sunulmasının yıl dönümü dolayısıyla 1386 kişiyi kapsayan kraliyet affı ilan etti.

Fas Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, af kararından aşırıcılık ve terör suçlarından hüküm giymiş 15 kişinin de yararlandığı bildirildi. Ülkede gelenek haline gelen kraliyet affı uygulaması kapsamında, bazı mahkumların serbest bırakıldığı, bazılarının ise cezalarında indirime gidildiği belirtildi.

Bağımsızlık sürecinin simgesi kabul edilen “Fas Bağımsızlık Belgeleri”, Fas Ulusal Kurtuluş Hareketi ile sürgündeki Kral 5’inci Muhammed’in ortak çalışmasıyla hazırlanmış ve 11 Ocak 1944’te Fransız makamlarına sunulmuştu. Bu tarih, Fas’ta bağımsızlık yolunda atılan ilk resmi adım olarak kabul ediliyor ve her yıl resmi tatil olarak anılıyor.