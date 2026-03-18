2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal’in sahada kazandığı şampiyonluk, itiraz süreci sonrası resmen değişti. Afrika Futbol Federasyonu (CAF), Fas’ın başvurusunu kabul ederek final sonucunu 3-0 hükmen Fas lehine tescilledi.
Fas Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sayesinde Afrika Kupası şampiyonu oldu
2025 Afrika Uluslar Kupası finaline itiraz eden Fas, karar sürecinde Türkiye’den dikkat çeken bir örnek sundu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Fas'ın sunduğu itiraz dosyasında yer alan iki örnek maçtan biri oldu.Furkan Çelik
Senegal ile Fas arasında oynanan final karşılaşmasının son anları büyük tartışmalara sahne oldu. 90+5. dakikada Malick Diouf’un Brahim Diaz’a müdahalesi sonrası VAR incelemesiyle Fas penaltı kazandı.
Kararın ardından Senegalli futbolcular uzun süre itiraz etti ve sahadan soyunma odasına gitti. Oyuna geri dönülmesinin ardından 90+24’te kullanılan penaltıda Edouard Mendy gole izin vermedi ve mücadele uzatmalara taşındı.
Uzatmalarda Pape Gueye’nin golüyle Senegal 1-0 öne geçti ve karşılaşmayı bu skorla kazanarak kupaya uzandı.
FAS’TAN KRİTİK İTİRAZ
Fas cephesi, maçta yaşanan olayları gerekçe göstererek CAF’a resmi itirazda bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda federasyon, sürecin sportif bütünlüğü etkilediğine hükmederek sonucu değiştirdi.
Böylece Senegal’in sahada kazandığı zafer iptal edilirken Fas turnuvanın şampiyonu ilan edildi.
Fransız basınından Le Parisien'nin haberine göre; Fas, itiraz dosyasında iki önemli maçı örnek gösterdi.
Bunlardan biri CAF Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Wydad - Esperance Tunis finali olurken diğeri Türkiye’den geldi.
Fas’ın, 2024 yılında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve Fenerbahçe’nin sahadan çekildiği Süper Kupa finalini emsal olarak sunduğu belirtildi.