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Kaynak: AA

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Fas, Haiti'yi 4-2 mağlup ederek son 32 turuna yükselmeyi başardı.

ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fas, ilk yarıda zor anlar yaşasa da ikinci yarıdaki etkili performansıyla galibiyete uzandı.

ALTI GOLLÜ MÜCADELE

Fas'ın gollerini 39. dakikada Achraf Hakimi, 45+1. dakikada Ismael Saibari, 78. dakikada Soufiane Rahimi ve 89. dakikada Gessime Yassine kaydetti.

Haiti'nin golleri ise 10. dakikada Fas kalecisi Yassine Bounou'nun kendi kalesine attığı gol ve 43. dakikada Wilson Isidor'dan geldi.

FAS YOLUNA DEVAM ETTİ

Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten Fas, averajla C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.

Grubu puansız tamamlayan Haiti ise 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.