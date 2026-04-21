Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu akım, pek çok ünlü ismin de katılımıyla büyüyerek dikkat çekici bir iyilik kampanyasına dönüştü.

300 ÖĞRENCİYE TAVUK- PİLAV 200 ÖĞRENCİYE KAHVE

Ünlü isimlerin başlattığı bu hareket kapsamında öğrencilere çeşitli yemek ve içecekler ikram edildi. Faruk Sabancı, 300 öğrenciye tavuk-pilav, 200 öğrenciye kahve ve 100 öğrenciye kebap dürüm ısmarlayarak destek verirken; Sefo ise 250 üniversite öğrencisine kuru fasulye, pilav ve ayran gönderdi.

Dijital platformlar üzerinden yapılan bu “yemek ısmarlama” akımı, özellikle gençler arasında hızla yaygınlaştı ve sosyal medyada bir dayanışma trendine dönüştü. Daha önce bireysel olarak yapılan küçük jestler, ünlü isimlerin katılımıyla geniş kitlelere ulaşarak kolektif bir iyilik hareketi halini aldı.

ÖĞRENCİLERE YAPTIĞI JESTLE GÜNDEME GELDİ

Hem DJ’lik hem de iş dünyasındaki çalışmalarıyla tanınan Faruk Sabancı, bu kez öğrenciler için yaptığı jestle gündeme geldi. Aynı şekilde Sefo’nun katkısı da gençler arasında büyük yankı uyandırdı. İkilinin öncülüğünde büyüyen bu hareket, birçok öğrencinin günlük ihtiyaçlarına katkı sağlarken sosyal medyada da olumlu tepkiler topladı.

Son dönemde Instagram ve TikTok gibi platformlarda popüler hale gelen bu akım, yalnızca bir trend olmanın ötesine geçerek toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneğine dönüştü. Ünlü isimlerin desteğiyle büyüyen bu girişim, öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.