Faruk Bildirici bugün bir yazı kaleme alarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bakan sıfatıyla düzenlediği ilk "basın buluşmasını" değerlendirdi. Bildirici yazısında buluşmada iktidar medyasının ağırlıkta olduğunun altına çizerken, "muhalif medyadan sadece Sözcü’den Saygı Öztürk, Karar’dan Yusuf Ziya Cömert davet edilmişti toplantıya" dedi.

Bildirici toplantı için, "gazetecilerin dekor olarak kullanıldığı bir gösteri" eleştirisini şu sözlerle gerçekleştirdi:

"Gerçi Saygı Öztürk, '7.5 yıl il valiliği yapması nedeniyle Çiftçi, devleti tanıyor, nerede ne söyleyeceğini ve bunun ölçüsünü de biliyor' yazdı ama Bakan Çiftçi, bundan pek de emin olmasa gerek. Zira Yusuf Ziya Cömert, toplantıda 'soru-cevap kısmı olmadığını' yazdı; davet edilmeyen Deniz Zeyrek de yazısında gazetecilere, 'denetimden geçmiş deşifre metni' gönderildiğini belirtti

Soru soramayan gazeteciler gönderilen deşifre metni özetleyip, başlık koyup haber diye yazmışlar anlaşılan. Basın toplantısı değil, Bakan Çiftçi’nin, gazetecilerin dekor unsuru olarak kullanıldığı bir gösterisi olmuş Ankara’daki toplantı…

Bakan Çiftçi. Üç gün sonra da İstanbul’da medya kuruluşları yöneticileriyle biraraya geldi. Bu sefer de davet edilenler, Karar, Milli Gazete ve Odatv dışında tümü iktidar medyasındandı. Ankara’dan farklı olarak bu sefer soru cevap bölümü olmuş, bakan dört soru yanıtlamış.

Umarım orada da Ankara’daki gibi, gazetecilere sonradan 'denetimden geçmiş metin' gönderilmemiştir. Gazeteci, kendi deşifresini kendisi yapar. Soru sormakta da ısrarcı olur; sordurulmadıysa da bunu yazısında, haberinde belirtir"