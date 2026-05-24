Bahçeşehirliler Derneği (BADER) Türk Sanat Müziği Korosu, gerçekleştirdiği 10. yıl özel konseriyle konuklarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Büyük bir kısmını kadınların oluşturduğu koronun kadrosunda; profesör, doçent, göz hekimi, öğretmen, doktor ve TRT'den emekli ses sanatçısı gibi çok farklı meslek kollarından isimler yer alıyor.

Usta şef Atakan Konakçı'nın yönetiminde sahne alan koroda, gazeteci Ali Birerdinç de korist olarak görev yaptı.

Konserde bir konuşma yapan Bahçeşehirliler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut, "Koromuzun 10. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.