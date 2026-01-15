Türk Dil Kurumu’nun yazım kurallarına göre doğru kullanım net bir şekilde belli. İşte, farketmek mi, fark etmek mi? TDK’ya göre doğru yazım…

Günlük konuşmalarda ve dijital içeriklerde sıkça karşılaşılan yazım yanlışları, özellikle internet kullanıcılarının kafasını karıştırıyor. Bunların başında ise “fark etmek” kelimesinin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiği geliyor. Sosyal medya paylaşımlarından haber metinlerine kadar pek çok alanda yanlış kullanılan bu ifade için Türk Dil Kurumu (TDK) açık ve net bir açıklama yapıyor.

NASIL YAZILIR?

TDK’ya göre kelimenin doğru yazımı “fark etmek” şeklindedir. “Farketmek” biçimindeki bitişik kullanım yazım yanlışıdır. “Fark” isim, “etmek” ise fiil olarak kullanılır; bu nedenle ayrı yazılması gerekir.