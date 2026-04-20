Bu kadar sık temas ettiğimiz bardakların zamanla nasıl yıprandığını çoğu zaman gözden kaçırıyoruz. Bir süre sonra fark ediyoruz ki eskiden ışıl ışıl olan camlar artık matlaşmış, yüzeyleri ince çiziklerle kaplanmış.
Fark etmeden çiziyor olabilirsiniz: Bardaklarınızın ömrünü kısaltan 5 basit hata
Mutfakta elimizin en sık gittiği eşyaların başında cam bardaklar yer alıyor. Güne başlarken içtiğimiz kahveden, gün boyu tükettiğimiz suya kadar sürekli kullanım halindeler. Bir süre sonra ışıl ışıl olan bardakların matlaştığını görüyoruz. Peki bu değişimin asıl nedeni ne?Derleyen: Sena Altuntaş
Çoğu kişi bu durumu “eskidi artık” diyerek geçiştiriyor. Oysa bardakların bu hale gelmesine sebep olan şey, farkında olmadan sürekli tekrar ettiğimiz küçük alışkanlıklar. Üstelik bu hatalar neredeyse herkesin günlük rutininde yer alıyor. Peki bu sürekli yaptığımız değişiklikler neler...
Örneğin sert sünger kullanımı en yaygın nedenlerden biri.
Daha iyi temizlediğini düşündüğümüz telli ya da sert yüzeyli süngerler, camın yüzeyinde mikroskobik çizikler oluşturuyor. Başta görünmeyen bu izler zamanla birikerek bardakların parlaklığını kaybetmesine yol açıyor.
Bir diğer alışkanlık ise bardakları üst üste koymak. Lavaboda ya da bulaşık makinesinde camların birbirine temas etmesi, özellikle ince yapılı bardaklarda sürtünmeye bağlı hasar oluşturabiliyor. Önemsiz gibi görünen bu temas, uzun vadede belirgin aşınmalara dönüşüyor.
Isı da önemli bir faktör. Çok sıcak suyla yıkamak ya da ani sıcaklık değişimlerine maruz bırakmak, camın yapısını zayıflatıyor. Bu durum bardakların çizilmeye karşı daha hassas hale gelmesine neden oluyor.
Ayrıca kullanılan deterjanın içeriği de göz ardı edilmemeli. Yoğun kimyasal içeren temizlik ürünleri camın yüzeyini zamanla matlaştırabiliyor.
Bardak temiz görünse bile eski berraklığını kaybediyor ve bu da çizilmiş hissi yaratıyor.
İyi haber şu ki bu durumu önlemek zor değil. Daha yumuşak süngerler tercih etmek, bardakları sıkıştırmadan yerleştirmek ve aşırı sıcak sudan kaçınmak, camların ömrünü ciddi şekilde uzatır.
Küçük değişiklikler, uzun vadede büyük farklar yaratır.