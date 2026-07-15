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Kaynak: İHA

Kaza, Çobançeşme Mahallesi Güldalı Sokak üzerinde meydana geldi. Temizlik çalışmalarının devam ettiği sokakta seyreden E.S.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün fark edemediği zincirli barikata daldı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü E.S. ile arkasında bulunan kardeşi B.S. yaralandı. Yaralı iki kardeş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Pazar yerine yakın civarda ikamet eden bir vatandaş, "Buraya zincir gerilmemeli. Kötü kazalar yaşanıyor, daha farklı bir yöntem uygulanmalıdır" dedi. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.