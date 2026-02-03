Portekiz Süper Ligi’nin 20. haftasında Porto, deplasmanda Casa Pia’ya 2-1 mağlup olarak bu sezon ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Porto’nun tek golü 46. dakikada Pablo Rosario’dan geldi. Konuk ekipte William Gomes, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Milli futbolcu Deniz Gül, mücadelenin 71. dakikasında oyuna dahil olurken; Casa Pia’da Galatasaray ve Trabzonspor’un transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Renato Nhaga maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Porto 55 puanda kalmasına rağmen haftayı ikinci sıradaki Sporting Lizbon’un 4 puan önünde lider tamamladı. Casa Pia ise puanını 18’e yükselterek 15. sırada yer aldı.