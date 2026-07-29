Kaynak: İHA

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bahar aylarında yaylanın yolunu tutan hayvan yetiştiricileri, dondurucu kış günlerinde sürülerini beslemek amacıyla yürüttükleri hazırlıklara bu yıl erkenden start verdi.

2 bin 650 metre yükseklikte yer alan Faraşin Yaylası'nda sezonun bereketli geçmesi, ot ve saman rekoltesini de artırdı. Yayla sakinleri, sıcak havanın etkisine rağmen kışlık yem ihtiyacını karşılamak adına yoğun bir tempoyla ot biçme sürecini sürdürüyor.

Bölgede yürütülen faaliyetler kapsamında biçilip kurumaya bırakılan otlar, daha sonra patoz makinesinden geçirilerek yem haline getirilecek. Elde edilen tonlarca saman torbalanarak kışın kullanılmak üzere köylere taşınacak.

Bölgede hem hayvancılık hem de arıcılıkla uğraşan Lokman Encu, bu senenin oldukça verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi:

''Her yıl bu yaylaya geliyoruz, bu yıl hem arılar hem de hayvanlar için verimli geçti. Ot biçme zamanı başladı. Yorucu ama mecburuz, burada ilk defa bu kadar saman toplanıyor. Topladığımız samanı kuruduktan sonra torbalara koyup köye indireceğiz kış aylarında yem olarak hayvanlara vereceğiz.''