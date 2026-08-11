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Kaynak: Haber Merkezi

Gerek oyunculuğu gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, bir konsere yönelik boykot çağrısı nedeniyle hakkında tazminat davası açıldığını duyurdu.

Yaşadığı süreci anlatan Abdullah, arabulucu tarafından arandığını ve ilk başta konuyu anlamakta zorlandığını ifade etti.

"ÇOK KOMİK BİR TELEFON ALDIM"

Farah Zeynep Abdullah açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"(Gülerek) Çok... Çok komik bir telefon aldım. Arabulucu aradı. Çok tatlı bir insan. 'Vekilimin telefonunu göndereyim' falan dedim. Dedim ki 'Ne? Konu ne?'"

"BİR KONSERİ BOYKOT ETMİŞİZ"

Oyuncu, organizasyon şirketinin boykot çağrısı nedeniyle tazminat talebinde bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Eee, boykot. Bir boykot etmişiz bir konseri. O yüzden tazminat... Tazminat davası açıyormuş yapım şirketi, organizasyon şirketi. Allah'ım neler... Yani inanılmaz."

"BEN DE BOYKOT EDENLERE DAVA AÇACAĞIM"

Abdullah, açıklamasının devamında ise şu sözlerle dikkat çekti:

"Bunu söylemek istiyorum; ben de bundan sonra dizilerimi, filmlerimi boykot edenlere 'Sen bana para kaybettirdin' diye dava açacağım. Nasıl?"

GÜNDEM OLDU

Farah Zeynep Abdullah'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama kısa sürede gündem olurken, organizasyon şirketinin açtığı tazminat davasına ilişkin hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.