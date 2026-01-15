Halil Falyalı dosyası, Türkiye kamuoyunda artık yalnızca bir cinayet soruşturması olarak değil; yargı, siyaset ve güç ilişkilerinin kesiştiği karanlık bir alan olarak anılıyor. Gazeteci Seyhan Avşar, Falyalı cinayetinde adı geçen Söylemezler kardeşlerle ilgili yaşanan yeni gelişmeleri aktardı.

Halil Falyalı

Avşar'ın haberine göre cinayetin karar duruşmasında kamuoyunda “üniformalı çete” olarak bilinen Söylemez kardeşler, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz’a ve yargılamayı yapan mahkeme heyetine ağır ithamlarda bulundular.

Mehmet Faysal Söylemez’in sözleri mahkeme suç unsuru olarak kabul edildi. İddianamede; mahkeme heyeti, Süleyman Soylu, Şaban Yılmaz, eski başsavcıvekili İbrahim Bozkurt ve savcı Serdal Sarıdağ mağdur sıfatıyla yer aldı.

Söylemez kardeşler hakkında “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı alenen hakaret”, “kamu görevlisine alenen hakaret” ve “iftira” suçlarından onlarca yıl hapis cezası istendi.

Avşar yazısında, "Yargı bu sözleri suç sayar mı? Söylemez Kardeşler iddialarını ispat edebilir mi? Bunu zaman gösterecek. Ama asıl mesele burada bitmiyor. Çünkü kuş, kafesten çoktan kaçmış olabilir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca son olarak Yargıtay, geçtiğimiz haftalarda Halil Falyalı cinayeti nedeniyle Mustafa Söylemez hakkında verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Ancak Mehmet Faysal Söylemez hakkında verilen beraat kararı, KKTC’deki dava dosyasının yeterince incelenmediği gerekçesiyle bozuldu.

'DAVA KAPANMADI SADECE SESSİZLEŞTİ'

Avşar yazısını, "Faysal Söylemez tahliye edilmişti. Şimdi yeniden yargılanacak. Tabii… Hâlâ ülkedeyse. Türkiye’de bazı dosyalar vardır; hukuki olmaktan çıkar, siyasi ve stratejik bir nitelik kazanır. Falyalı dosyası da onlardan biri. Sorular hâlâ ortada. Cevaplar ise ya yarım ya da hiç yok. Ve her yeni iddianame, aslında tek bir gerçeği tekrar hatırlatıyor: Bu dava hâlâ kapanmadı. Sadece sessizleşti" sözleriyle tamamladı.