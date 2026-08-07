Kaynak: AA

Güney Kore Uzay Ajansı (KASA), ABD merkezli uzay şirketi SpaceX'e ait Falcon 9 roketinden kopan parçanın Ay'a çarpmasının ardından yüzeyde oluşan krateri görüntüledi.

KASA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Güney Kore'nin Ay yörünge aracı Danuri'nin, roket parçasının Ay'ın yüzeyine düşmesinin öncesinde ve sonrasında bölgenin görüntülerini kaydettiği ifade edildi. Paylaşılan görüntülerde, yaklaşık 4 ton ağırlığında ve 5 katlı bir bina yüksekliğindeki roket parçasının çarptığı bölgede yeni bir krater oluştuğu görüldü. Falcon 9 roketinden kopan parçanın, SpaceX'in Ocak 2025'te ABD ve Japonya'ya ait iki ticari Ay aracını uzaya taşıyan roketin bir bölümü olduğu aktarılırken görevini tamamlamasının ardından uzayda kalan parçanın 5 Ağustos'ta yüksek hızla Ay'a çarptığı kaydedildi. SpaceX, çarpmanın kasıtlı olmadığını açıklarken ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Ay keşif yörünge aracı gelecek hafta bölgenin üzerinden geçerek çarpmanın etkilerini incelemesi bekleniyor.