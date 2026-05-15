Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşi Serap Altınsoy adına muhtarlık aracılığıyla “fakirlik belgesi” düzenlendiği iddiası kamuoyunda tartışma yaratırken, Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karakuş, ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların durumuna dikkat çekerek mevcut siyasi anlayışı eleştirdi.

AKSARAY’DA GÜNDEM YARATAN İDDİA

AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ve eşi Serap Altınsoy hakkında ortaya atılan iddia, kent gündeminde geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre, milletvekili maaşı alan Hüseyin Altınsoy’un eşi Serap Altınsoy adına muhtarlık aracılığıyla “fakirlik belgesi” düzenlendiği öne sürüldü.

Söz konusu belgenin, mahkemeye ödenmesi gereken harç ücretinden muafiyet sağlamak amacıyla alındığı iddia edilirken, konu siyasi çevrelerde de tartışma konusu oldu.

Mevcut verilere göre milletvekili maaşlarının aylık 273 bin 196 TL seviyesinde olduğu belirtilirken, ortaya atılan iddialar kamuoyunda dikkat çekti.

ALİ KARAKUŞ’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, yaptığı açıklamada mevcut siyasi söylemleri ve ekonomik tabloyu eleştirdi.

Karakuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Savunulacak bir şeyi kalmayanlar, bugün yine hep bir ağızdan aynı klişeyi paylaşıyor: ‘Durmak yok, yola devam…’ Peki hangi yol? Halkın geçim derdini görmeyen, adaleti unutan, fakirlik belgesiyle gündeme gelenlerin bile utanmadan savunulduğu bir yol mu?”

“VATANDAŞ HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA YOKSULLAŞIYOR”

Açıklamasında ekonomik koşullara da değinen Karakuş, vatandaşların yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekti.

“Millet artık bu söylemlerden usandı. Çünkü vatandaş her geçen gün daha fazla yoksullaşırken, iktidar temsilcileri halkın yaşadığı gerçeği görmek yerine birbirlerini alkışlıyor.” ifadelerini kullanan Karakuş, yeni bir siyasi anlayış çağrısında bulundu.

Karakuş, açıklamasının devamında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Biz ise başka bir yol için yürüyoruz. Kibirle değil, halkla birlikte… Sadece bir kesimin değil, herkesin kazanacağı bir düzen için… Biz kazanırsak yalnızca siyasetçiler değil; emekçi kazanacak, genç kazanacak, emekli kazanacak, geçinemeyen aileler kazanacak.”

“YENİ BİR BAŞLANGIÇ” VURGUSU

Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, açıklamasının son bölümünde kamuoyuna çağrıda bulundu.

“Bu mücadelede alkışlayan değil, söz sahibi olan halk olacak. Şimdi durup gerçeği görme zamanı. Aynı sözlere değil, yeni bir başlangıca inanma zamanı. Biz halkımıza sesleniyoruz: Bu düzenin devamını değil, değişimi isteyen herkesle birlikte yeni bir yola çıkıyoruz. Var mısınız yeniden başlamaya?” dedi.

TARTIŞMALARIN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Ortaya atılan iddialar ve yapılan açıklamalar, Aksaray siyasetinde yeni bir tartışma başlığı oluşturdu. Konuyla ilgili kamuoyundaki değerlendirmelerin ve siyasi açıklamaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.