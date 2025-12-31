Elde edilen bu başarı; Saruhan Holding’in tasarım vizyonunun ve HSVO’nun yenilikçi yaklaşımının global ölçekte karşılık bulduğunu ortaya koyuyor. Kullanıcı odaklı tasarım anlayışı, güçlü Ar-Ge altyapısı ve ekipler arası yüksek koordinasyon, bu prestijli ödüllerin arkasındaki temel unsurlar arasında yer aldı.

FAKIR SELFTEA ÇAY MAKİNESI

Selftea, Türk çay kültürünü çağdaş tasarım anlayışıyla bir araya getirerek çay demleme sürecini daha pratik ve kontrollü hale getiriyor. Gövde ile demlik arasında konumlanan özel kilit sistemi sayesinde su kaynama noktasına ulaştığında sıcak su otomatik olarak demliğe aktarılıyor. Yaklaşık 30 dakika içinde ideal sıcaklıkta ve dengeli bir dem elde edilmesini sağlayan bu yapı, manuel adımları azaltarak kullanım sürecini sadeleştiriyor. Kompakt formu ve paslanmaz çelik gövdesiyle farklı mutfaklara uyum sağlayan Selftea, dayanıklı ve sürdürülebilir malzeme tercihleriyle uzun ömürlü bir kullanım sunmayı hedefliyor. Geleneksel demleme alışkanlıklarını modern yaşamın gereksinimleriyle uyumlu hale getiren ürün, fonksiyonellik ve tasarımı dengeli bir şekilde bir araya getiriyor.

FAKiR SPIDER SERISI TORBASIZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Spider serisi, gelişmiş siklon teknolojisiyle desteklenen torbasız yapısı sayesinde etkili bir temizlik performansı sunuyor. 899 W motor gücü ve çok aşamalı HEPA filtreleme sistemi, toz ve partiküllerin tutulmasına yardımcı olurken; 2 litrelik toz haznesi tek dokunuşla kolayca çıkarılabiliyor. Ayarlanabilir emiş gücü, farklı zemin ve kullanım ihtiyaçlarına göre kontrol imkânı sağlıyor.

FAKİR TVL 150 HAVA TEMİZLEYİCİ & SERİNLETİCİ & ISITICI

Fakir TVL 150, ısıtma, soğutma ve hava temizleme fonksiyonlarını tek bir cihazda bir araya getiren çok fonksiyonlu bir üründür. Pervanesiz ve kompakt tasarımı sayesinde modern iç mekânlarda kolaylıkla konumlandırılabilir. Mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilmesi, kullanıcıya sezgisel ve ergonomik bir deneyim sunar. Gelişmiş HEPA 13 ve aktif karbon içeren filtreleme sistemi, havanın temizlenmesine yardımcı olur. Fan özelliği ile sıcak veya serin hava akışının ortama dengeli şekilde dağıtır.

FAKİR TVL 120 KULE TİPİ VANTİLATÖR

Pervanesiz tasarımı ve kullanıcı dostu kontrol paneli, ürünü günlük kullanımda pratik ve konforlu hale getirir. Yeni nesil BLDC motoru sayesinde hava akışını verimli şekilde optimize ederek ortama dengeli biçimde dağıtır. Alan verimliliğini ön planda tutan kompakt tasarımıyla farklı yaşam alanlarında rahat ve işlevsel bir kullanım sunar.

Fonksiyonellik, estetik ve ileri teknolojiyi bir araya getiren bu ürünler; Fakir Hausgeräte’nin tasarım gücünü ve yenilikçi yaklaşımını uluslararası platformda bir kez daha görünür kıldı.

Fakir Hausgeräte; kullanıcıların hayatını kolaylaştıran, estetik, dayanıklı ve ileri teknolojili çözümler geliştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. German Design Awards 2026’da elde edilen bu başarı, markanın global pazardaki tasarım gücünü pekiştirirken inovasyon kültürünün de güçlü bir yansıması olarak öne çıkmaktadır.