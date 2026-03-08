Bankalar yeni yılın en dikkat çeken kampanyalarından biri olan faizsiz kredi fırsatlarını peş peşe duyurmaya devam ediyor. 25’ten fazla bankanın güncel teklifleri incelendik ve %0 faizli kredi veren kurumların sunduğu en avantajlı seçenekleri sizin için derledik.
Faizsiz kredi yağmuru başladı: Hangi banka ne kadar veriyor?
Türkiye’de 25’ten fazla bankanın sunduğu kredi ürünleri incelendik ve %0 faizli kredi kampanyaları tek bir listede bir araya getirdik. Faizsiz kredi arayanlar için banka listesine göz atmadan geçmeyin. İşte güncel rakamlar...Süleyman Çay
DenizBank – Yeni Müşterilere Özel %0 Faizli 90.000 TL
DenizBank, yeni müşterilerine özel %0 faizle toplam 90.000 TL’ye kadar nakit avans fırsatı sunuyor.
• 3 ay vadeli 65.000 TL kredi + 25.000 TL nakit avans
• Faiz oranı: %0
• Vade: 3 ay
• Toplam tutar: 90.000 TL
QNB Finansbank – %0 Faizli 85.000 TL Kredi
QNB Finansbank, yeni müşteri kampanyası kapsamında %0 faizli toplam 85.000 TL kredi sağlıyor.
• 3 ay vadeli 60.000 TL kredi + 25.000 TL nakit avans
• Faiz oranı: %0
• Vade: 3 ay
• Toplam tutar: 85.000 TL
CEPTETEB – 150.000 TL’ye Varan Nakit Fırsatı
CEPTETEB, yeni müşterilerine 150.000 TL’ye varan nakit imkânı sunuyor.
• 125.000 TL kredi (36 ay, %3,75 faiz)
• 25.000 TL taksitli nakit avans (3 ay vade)
• Faiz oranı: %3,75
• Toplam tutar: 150.000 TL
Türkiye İş Bankası – 55.000 TL Faizsiz Kredi
İş Bankası, İşCep üzerinden başvuran yeni müşterilere 55.000 TL’ye kadar faizsiz kredi sağlıyor.
• %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans
• 30.000 TL Ek Hesap
• Faiz oranı: %0
• Vade: 1–3 ay
• Toplam tutar: 55.000 TL
Garanti BBVA – Faizsiz 75.000 TL Kredi
Garanti BBVA, yeni müşterilerine hayat sigortalı faizsiz kredi sunuyor.
• Tutar: 75.000 TL
• Faiz oranı: %0
Akbank – %0 Faizli 70.000 TL Nakit Fırsatı
Akbank, yeni müşterilerine %0 faizli 70.000 TL nakit teklif ediyor.
• Faiz oranı: %0,99
• Vade: 6 ay
• Toplam tutar: 100.000 TL
Türkiye Finans – 75.000 TL'ye Kadar Faizsiz Finansman
Türkiye Finans, mobil başvurulara özel 75.000 TL’ye kadar faizsiz finansman sunuyor.
• Finansman oranı: %0
• Vade: 3 ay
• Tutar: 75.000 TL
Faizsiz kredi kampanyaları her bankada farklı tutar ve vadelerle sunulduğu için, ihtiyaçlara en uygun seçeneği bulmak her zamankinden daha önemli hale geliyor. Yeniçağ Ekonomi Servisi'nin bu derlemesiyle, bankaların güncel tekliflerini tek bir yerde toplayarak karşılaştırmayı sizin için kolaylaştırıyoruz.
Yeni kampanyalar açıklandıkça liste güncellenmeye devam edecek; kullanıcılar da en avantajlı finansman fırsatlarını yeniçağ ekonomi farkı ile takip edebilirsiniz.
Faizsiz kredinin şartları neler?
Bankalar, faizsiz ihtiyaç kredisi için başvuru yapan kişinin gelir durumunun kredi ile uyumlu olması, finansal durumu hakkında bilgi veren kredi notunun yeterli seviyede yer alması ve en az 18 yaş şartını inceler.