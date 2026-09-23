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CHP Grup Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Merkez Bankası’nın politika faizinde indirim sürecini başlattığı 23 Eylül 2021’in yıl dönümünde ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztrak X platformu üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “faiz sebep, enflasyon netice” yaklaşımının ekonomi politikasına dönüştürüldüğünü belirterek, aradan geçen beş yılın ağır bir ekonomik tablo ortaya çıkardığını savundu.

23 Eylül 2021’de Türkiye’de yıllık TÜFE yüzde 19,58 seviyesindeydi. TÜİK’in son açıkladığı Ağustos 2026 verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak gerçekleşti.

“TÜKETİCİ FİYATLARI YÜZDE 652 ARTTI”

Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beş yıllık dönemde tüketici fiyatlarının kümülatif olarak yüzde 652 arttığını ileri sürdü.

Öztrak, “O günün 200 lirasının satın alma gücü bugün 27 liraya düştü. Paramız pul oldu” ifadelerini kullandı.

Öztrak daha önce de 23 Eylül 2021 tarihini, faiz indirimleriyle başlayan ekonomi politikasının dönüm noktası olarak nitelendirmişti. Merkez Bankası’nın söz konusu tarihte politika faizinde indirim sürecini başlattığı biliniyor.

“ORTA DİREK YIKILDI”

Enflasyondaki yükselişin gelir dağılımında da ağır sonuçlar yarattığını savunan Öztrak, sabit gelirlilerin ve emeklilerin alım gücünün gerilediğini belirtti.

Öztrak şu ifadeleri kullandı:

“Bu korkunç enflasyon şokunun ardından Cumhuriyet tarihimizin en ağır bölüşüm şoklarından biri yaşandı. Sabit gelirli vatandaşlar ezildi. Emekli yoksullaştı. Orta direk yıkıldı.” dedi...



CHP Grup Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın paylaşımı şu şekilde;



''23 Eylül 2021… “Faiz sebep, enflasyon netice” inadının, ekonomi politikasına dönüştürüldüğü tarih. Bugün, üzerinden tam beş yıl geçti. Bu beş yılda; Tüketici fiyatları yüzde 652 arttı. O günün 200 lirasının satın alma gücü, Bugün 27 liraya düştü. Paramız pul oldu. Bu korkunç enflasyon şokunun ardından, Cumhuriyet tarihimizin en ağır bölüşüm şoklarından biri yaşandı. Yandaşlar, saray beslemeleri servetine servet kattı. Sabit gelirli vatandaşlar ezildi. Emekli yoksullaştı. Orta direk yıkıldı. Millet, Elindeki üç kuruşu ve geleceğe dair umudunu, Enflasyondan koruyabilmek için, Devletin gözetleyip denetlediği fonlara yöneldi. Ama burada da karşısına, Fonların içine kurulmuş bir saadet zinciri çıktı. Millet bir kez de buradan tokatlandı. Bugünlerin tarihi yazılırken, Erdoğan yönetimindeki bu dönem; Emeğin ucuzlatıldığı, Hayatın pahalılaştırıldığı, Orta sınıfın çökertildiği, Milletin yalnız parasının değil, Geleceğe dair umutlarının da elinden alındığı yıllar olarak yazılacaktır.''