AK Parti, yargı sisteminde pratik ve köklü değişiklikler öngören 25 maddelik 12. Yargı Paketi’ni bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunmaya hazırlanıyor.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre; Merakla beklenen düzenlemenin omurgasını, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararı sonrası yeniden şekillenen "yasal faiz oranları" ile dava sürelerini ciddi oranda kısaltacak kritik hamleler oluşturuyor.

ENFLASYONA KARŞI 'DİNAMİK FAİZ' KALKANI

Hatırlanacağı üzere AYM, yüksek enflasyon ortamında paranın değer kaybettiğini ve alacaklıların mağdur olduğunu belirterek yüzde 24 olarak uygulanan sabit kanuni faiz oranını iptal etmişti. Meclis'e yeni yasa için 1 Eylül 2026'ya kadar süre tanıyan AYM'nin bu kararı, paketin en önemli gündem maddesi oldu.

Yeni taslakla birlikte faiz sisteminde esnek bir yapıya geçiliyor. Yeni yasal faiz oranı, reeskont oranının yüzde 80'i baz alınarak hesaplanacak. Karşısında paranın erimesini önlemek amacıyla Cumhurbaşkanı; bu oranı aylık olarak belirleme, belirlenen orana kadar indirme veya bir katına kadar artırma yetkisine sahip olacak.

"IBAN KİRALAMA" OLAYLARINA YENİ YASAL YAPTIRIMLAR'

İş, ticaret, aile ve tazminat hukuku davalarında yaşanan ağır işleyişe neşter vuruluyor. Yeni düzenlemeyle iki duruşma arasındaki bekleme süresi en fazla 3 ay ile sınırlandırılacak.

Hakimlerin kendi mesleki ve hukuki bilgileriyle çözebileceği meseleler için artık bilirkişi raporu istenemeyecek. Bu kritik hamle sayesinde hem mahkemelerin karar alma süreci hızlanacak hem de vatandaşın sırtındaki ek bilirkişi masrafları ortadan kalkacak.

Son dönemde dolandırıcıların sıkça başvurduğu ve büyük mağduriyetlere yol açan "IBAN kiralama" olaylarına karşı caydırıcı yeni yasal yaptırımlar devreye alınacak.

Adliyelerdeki fiziki yoğunluğu azaltmak ve adalete erişimi kolaylaştırmak için E-duruşma ve SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) uygulamalarının kapsamı çok daha geniş bir alana yayılacak.

İzale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davaları ve açık artırma süreçlerinde yaşanan tıkanıklıkları, pürüzleri giderecek pratik yasal adımlar atılacak.