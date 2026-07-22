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Yılın ilk yarısında bütçe gelirlerinin hedeflenen düzeyin yüzde 47,3'ünde kalması ve tahakkuk eden verginin tahsilat oranındaki düşüş dikkat çekti. Toplam 13 trilyon 382 milyar liralık tahakkuka karşılık tahsilat 7 trilyon 602 milyar lirada kaldı.

Buna göre tahsilatın tahakkuka oranı yüzde 56,8 seviyesine geriledi. Söz konusu oran 2024’ün aynı döneminde yüzde 63,8, 2025’in ilk yarısında ise yüzde 62,4 olarak kaydedilmişti. Ticari hayattaki zorlukların ve ödeme kabiliyetindeki zayıflamanın bütçeye yansıdığı bu süreçte, 6 aylık dönemde sadece Haziran ayında bütçe fazlası verilebildi.

FAİZ HARCAMALARI YATIRIMLARI 5,5'E KATLADI

Ekonomim'de yer alan habere göre; Bütçe giderleri tarafında harcama dengesi faiz ödemeleri lehindeki ağırlığını korudu. Altı aylık dönemde bütçeden yapılan faiz ödemeleri 1 trilyon 462 milyar lira seviyesine ulaşarak, toplam bütçe tahsilatının yüzde 17,04'ünü eritti.

Buna karşın, aynı dönemde yatırımlara ayrılan tutar faiz giderlerinin yaklaşık 5,5'te birinde kalarak 267 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

TASARRUF YATIRIMLARDAN YAPILDI: YEREL PROJELERE SIFIR ÖDENEK

Yıl başında 1 trilyon 32 milyar lira olarak belirlenen yatırım başlangıç ödeneğinin ilk 6 ayda yalnızca yüzde 25,8'i kullanılabildi. Tasarruf tedbirlerinin doğrudan altyapı ve kalkınma projelerini etkilediği görüldü. Köy ve şehirlerin altyapı projeleri için ayrılan kaynaklardan hiç harcama yapılmadı. Bölgesel kalkınma ve sosyal gelişmeyi destekleme projelerine bütçeden kaynak aktarılmadı.

Yılın ilk yarısında gerçekleşen 267 milyar 96 milyon liralık yatırım harcamasının tamamı, detayları açıklanmayan "diğer sermaye transferleri" başlığından yapıldı.