Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Gürlek sosyal medyada yaptığı duyuruda "Yeni bir daire başkanlığı kurduk. Faili meçhul bazı dosyaları arkadaşlarımız inceleyecekler, bakacaklar. Eksiklik varsa ilgili savcı ve başsavcı arkadaşlara bildirecekler" dedi.

' KAPASİTE ARTIRILIYOR'

Gürlek, özellikle kamuoyunda yakından takip edilen dosyalara dikkati çekerek, “Gülistan Doku soruşturması gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitemizi ayrıca güçlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

Ceza adalet sisteminde ihtisaslaşmanın artırıldığını vurgulayan Gürlek, terör, örgütlü suçlar, dijital suçlar ve dezenformasyonla mücadele gibi geniş bir alanda çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan yeni daire başkanlıklarını şöyle sıraladı:

Adli Emanet Daire Başkanlığı

Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı

Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı

Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı

Terör Suçları Daire Başkanlığı

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı

'GÜVEN VEREN SİSTEM HEDEFİ'

Gürlek, yapılan düzenlemelerle adalet sisteminin hızlandırılması ve etkinliğinin artırılmasının amaçlandığını belirterek, “Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.