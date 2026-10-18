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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Emniyet ve Jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde, 2004-2024 geçmiş yıllara ait 60 cinayet aydınlatıldı.

Bu aydınlatılan cinayetlerin 35'i emniyet 25'i jandarmanın çalışmaları sonucu aydınlatılırken çözülen en eski cinayet olayının ise 2024 yılına ait olduğu belirlendi.

Cinayet soruşturmalarında DNA karşılaştırmaları, telefon, kamera görüntüleri trafik ve baz istasyonu kayıtları yeniden incelemeye alınırken olaylara dair tanık anlatımları da değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, geçmiş yıllarda işlenen cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

"Cinayet işleyip izini kaybettirdiğini, aradan zaman geçtiği için artık bulunamayacağını düşünenler büyük bir yanılgı içerisinde." diyen Çiftçi, emniyet ve jandarmanın, Cumhuriyet başsavcılıkları ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Bakan Çiftçi, "Devletimizin, milletimizin polisi, jandarması, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde, geçmişte işlenen cinayetlerin izini titizlikle sürüyor. Bugünün teknolojik imkanları, gelişen kriminal kapasitemiz ve uzman ekiplerimizin çalışmalarıyla yıllar öncesine ait delilleri yeniden inceliyor, en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllara ait 60 cinayetin aydınlatılmasının güvenlik güçlerinin kararlı ve titiz çalışmaları ile kurumlar arasındaki güçlü koordinasyonun önemli bir sonucu olduğuna dikkati çeken Çiftçi, bu başarıda emeği geçen emniyet ve jandarma personelini ve çalışmalara katkı sağlayan kurumları tebrik etti.