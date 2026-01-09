Sosyal medya ve bazı haber platformlarında yer alan iddialara açıklık getiren Soyman, Faik Öztürk’ün yalnızca rutin sayılabilecek küçük bir anjiyo operasyonu geçirdiğini ve sağlık durumunun son derece iyi olduğunu ifade etti..
Faik Öztürk’ün sağlık durumu nasıl? Sevenlerini korkuttu … Safiye Soyman açıkladı
Ünlü sanatçı Safiye Soyman, uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna ilişkin çıkan haberler üzerine açıklamada bulundu. Öztürk’ün anjiyo geçirdiğinin gündeme gelmesinin ardından konuşan Soyman, endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti.Mehmet Ertaş
Konuya dair kendi sözleriyle açıklama yapan Safiye Soyman, kamuoyuna şu mesajı verdi:
“Merhaba, ben Safiye Soyman. Faik Bey’in sağlık durumuyla ilgili ‘öldü mü, rahatsızlandı mı?’ gibi asılsız haberler dolaşıyor.
Sadece ufak bir anjiyo oldu ve durumu çok iyi, hatta süper. Bugün hastaneden taburcu olacak. Konserlerimiz aynen devam ediyor, hiçbir problem yok. Merak eden herkese bunu duyurmak istedim. Her şey yolunda, ilginiz için teşekkür ederiz.”
FAİK ÖZTÜRK KİMDİR?
Astsubay çocuğu olması dolayısıyla farklı illerde ikamet eden Faik Öztürk, 13 Nisan 1962 tarihinde Elazığ’ın Ağın ilçesinde dünyaya geldi.
Çankaya Lisesi'nde okuyan Öztürk, liseyi yarım bıraktıktan sonra Ankara'daki İstanbul yolunda bir fabrikada temizlik işine girdi.
Bir buçuk sene sonra muhasebeye geçiş yaptı. 1982'de oradan ayrılırken, fabrikanın genel müdür yardımcısıydı.
Faik Öztürk, "Gönül Türküleri" adlı bir de albüm çıkardı. Öztürk, bu albümden elde ettiği geliri şehit ailelerine armağan etti. İkinci albümün gelirini ise kekemelere bağışladı.
Yaptığı bu işlerin yanında Ankara'da bazı işletmelerin sahibi. Bunların yanı sıra, Dünya Bankası finanslı, yurt dışına ihraç işler yapmakta.
Bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri de yapan Öztürk, Ankara Ticaret Odası’nda 3 dönemdir meclis üyeliği yaptı.