Eski Hazine Müsteşarı Faik Öztrak, ekonominin geldiği son durumu anlattı. Öztrak, Türkiye’de gerçek işsizliğin yüzde 31,5’e yükseldiğine dikkat çekerek TÜİK’in açıkladığı rakamları sıraladı. Öztrak, “Resmi işsizlik oranı ise 0,3 puan azalışla %8,1'e düştü. İşsizlik istatistiklerindeki TÜİK makyajı her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor” ifadelerini kullandı.

Son bir yılda çalışma çağındaki nüfusun 553 bin kişi artmasına rağmen işgücünün 214 bin kişi azaldığının altını çizen Öztrak, “Halkımıza işsizliği, yoksulluğu, güvensiz ve güvencesiz çalışmayı reva gören Saray yönetimi; Hala TÜİK makyajlarından medet umuyor” dedi.

Öztrak’ın paylaşımı şöyle:

Mart ayında;

Gerçek işsiz sayısı 763 bin kişi artışla 12 milyon 850 bin kişiye çıkarak,

Gerçek işsizlik oranı %31,5’e yükselerek,

Gerçek işsiz sayısı ve resmi işsiz sayısı arasındaki fark ise 10 milyona çıkarak birbiri üstüne kötü rekorlar kırdı. Ama bütün bunlar olurken TÜİK'in;

Resmi işsiz sayısı 96 bin kişi azalışla 2 milyon 873 bin kişiye,

Resmi işsizlik oranı ise 0,3 puan azalışla %8,1'e düştü. İşsizlik istatistiklerindeki TÜİK makyajı her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor.

TÜİK 40 saatten az çalışma imkânı bulabilen, çoğu günübirlik, güvencesiz ve düşük ücretli işlerde çalışan “zamana bağlı eksik istihdam edilenleri” işsiz saymıyor. Bu kapsamda çalışan vatandaşlarımızın sayısı da Mart’ta tek bir ayda 756 bin kişi artarak 4,5 milyonu aştı. Zamana bağlı eksik istihdamda daha önce tek ayda böyle bir artış hiç görülmemişti! Ülkemizde her 100 kişiden 14’ü zamana bağlı eksik istihdam kapsamında çalışıyor. Bu oran da serideki bir diğer kötü rekor.

Zamana bağlı eksik istihdamdaki artış, toplam çalışan sayısını artmış gibi gösteriyor. Son bir ayda TÜİK’e göre çalışan sayısı 226 bin kişi artmış. Buna karşın, tam zamanlı çalışanların sayısı 27 milyon 885 bin kişi ile son beş yılın en düşük seviyesine gerilemiş.

Son bir yılda ise;

Çalışma çağındaki nüfus 553 bin kişi artarken,

Çalışan ve çalışmak isteyenlerin toplam sayısı (işgücü) 214 bin kişi azalmış. Bu nedenle, çalışan sayısı 236 bin kişi azalmasına rağmen işsizlik olduğu yerde saymış. TÜİK, insanlar işini kaybederken işsizliği artırmamayı bir kere daha başarmış. Son 5 aydır, Çalışma çağındaki nüfus artarken, istihdam düşmesine rağmen işsizlik artmıyor hatta düşüyor!

Halkımıza işsizliği, yoksulluğu, güvensiz ve güvencesiz çalışmayı reva gören Saray yönetimi; Hala TÜİK makyajlarından medet umuyor. Hala işsizlikle mücadele edeceğine, işsizlik verileriyle mücadele ediyor.

Saray işsizliği, hayat pahalılığını halının altına süpürmeye çalışırken, Maden işçileri, hak ettikleri ücreti alabilmek için yüzlerce kilometre yürüyor.

Ama mızrak çuvala sığmıyor…

Leonard Cohen’in meşhur şarkısında söylediği gibi

“Herkes zarların hileli olduğunu biliyor…

Herkes geminin su aldığını Ve kaptanın yalan söylediğini biliyor…

Herkes biliyor ki bu anlaşma berbat,

Fakirler fakir kalırken zenginler daha da zenginleşiyor…”