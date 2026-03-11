Çiftin, Milano sokaklarından paylaştıkları romantik ve şık kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları ünlü çiftin mutluluğunu övgü dolu sözlerle dile getirdi.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in kareleri sosyal medyayı salladı: Milano sokaklarında aşk tazelediler
2017 yılında hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu çifti Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yoğun iş temposuna kısa bir ara vererek İtalya’nın moda ve stil merkezi Milano’da tatil yapıyor. Çift, Milano sokaklarından paylaştıkları romantik ve şık karelerle sosyal medyada büyük ilgi gördü.Derleyen: Hande Karacan
Ekranların sevilen isimleri olan Evcen ve Özçivit’in hikâyesi 2013 yılında birlikte rol aldıkları Çalıkuşu dizisinin setinde başlamıştı. Arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen çift, 2017 yılında görkemli bir düğünle evlenerek birlikteliklerini taçlandırdı.
Ünlü çift, 2019’da Karan, 2023’te ise Kerem adını verdikleri iki oğullarıyla mutlu bir aile hayatı sürdürüyor.
Yurt dışı seyahatleriyle sık sık gündeme gelen çiftin son durağı Milano oldu. Özellikle sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen, tatil boyunca çekilen kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Milano’nun tarihi atmosferinde objektif karşısına geçen Evcen’in şık kombinleri ve çiftin samimi halleri sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.
Şehrin kültürel dokusuyla uyumlu tarzıyla dikkat çeken oyuncu, hayranlarından binlerce beğeni ve övgü dolu yorum aldı.
Sanat dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Evcen ve Özçivit, tatil boyunca paylaştıkları fotoğraflarla takipçilerini de Milano’nun büyüleyici atmosferine ortak etmeye devam ediyor.