Mazisinde destanlar yazan, 2000 yılında UEFA Avrupa Ligi kupasını ve UEFA Süper Kupa’sını kazanan Galatasaray, Avrupa’ya diz çöktürmeye devam ediyor.

Galatasaray, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi grupları kapsamında RAMS Park’ta evinde Juventus’u konuk etti.

Aslanlar 2-1 geriye düşmesine rağmen, ikinci yarıda ortaya koydukları oyunla Juventus’u 5-2 mağlup etti.

FAHRETTİN KOCA'DAN MELONİ'Lİ PAYLAŞIM

Galatasaray’ın bu tarihi galibiyeti sonrası siyasilerden de paylaşımlar geldi. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X hesabından Galatasaray- Juventus maçının skoruyla birlikte İtalya Başbakanı Meloni’nin fotoğrafını paylaştı.

İşte Koca’nın yaptığı paylaşım:

CHP lideri Özgür Özel’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray’ın Avrupa zaferini kutladı.

"TEBRİKLER GALATASARAY..."

Özel, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Tebrikler Galatasaray

Nefes nefese izlediğimiz maçta, İtalyan ekibi Juventus’u 5-2 mağlup eden Galatasarayımızı kutluyorum.

Haftaya İtalya’da oynanacak rövanş maçında Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura yükseleceğimize yürekten inanıyorum.”

"GALATASARAY'I YÜREKTEN KUTLUYORUM"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Juventus’u 5 golle mağlup ederek ülkemizi gururlandıran temsilcimiz Galatasaray’ı yürekten kutluyor, sonraki maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

