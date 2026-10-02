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Kamu Hizmeti Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan ilana göre, kuruculuğunu doğrudan Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üstlendiği "Dr. Fahrettin Koca Eğitim Vakfı" İstanbul ikametgahlı olarak faaliyetlerine başladı.

Vakfın ana hedefleri arasında eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, sağlık, kültür ve sosyal yardım alanlarında çalışmalar yürütmek bulunuyor. Bunun yanı sıra çevre koruma ve ağaçlandırma projeleriyle de kamu hizmeti ifa edilmesi amaçlanıyor.

YÖNETİM KADROSU VE HUKUKİ SÜREÇ

Vakfın resmi tescil süreci, Beykoz 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin temmuz ayında verdiği ve eylül ayında kesinleşen kararıyla tamamlandı. Kısa adı "Fahrettin Koca Vakfı" olarak belirlenen ve 5 milyon Türk Lirası mal varlığı ile kurulan yapının yönetim kurulunda Rıza Uçan, Ahmet Bulut ve Mehmet Kemal Özdemir yer alıyor.

TASFİYE HALİNDE MAL VARLIĞININ AKIBETİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı ilanda, vakfın gelecekte olası bir kapanma durumunda izlenecek yola da yer verildi. Belirlenen tüzüğe göre, vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi ve tasfiye sürecine girmesi halinde, arta kalan tüm mal varlığı ve haklar bizzat kurucunun uygun bulacağı başka bir kuruma ya da yere devredilecek.