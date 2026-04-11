Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vatikan nezdinde büyükelçi olarak atanan Prof. Dr. Altun, Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo tarafından Vatikan’daki Papalık Sarayı’nda kabul edildi.

Papa 14. Leo, güven mektubunun sunulmasının ardından Büyükelçi Altun’u şahsi kütüphanesinin bulunduğu salona davet ederek görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 dakika süren baş başa görüşmede Türkiye-Vatikan ilişkileri ile Orta Doğu’daki son gelişmeler ele alındı.

Büyükelçi Altun daha sonra Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin tarafından da kabul edildi. Görüşmede ikili ilişkiler ve güncel uluslararası gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.