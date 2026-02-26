Ev kiralarındaki fahiş artış nedeniyle ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar ciddi derecede arttı. Kira anlaşmazlığı ve tahliye talepleri ile açılan çok sayıda dava mahkemelerin iş yükünü artırdı. Kiracıları zora sokan bir başka konu ise sitelerdeki fahiş aidat zamları oldu. Bazı sitelerde aidatlar ev kiralarını bile geride bırakırken aidat konusunda denetim mekanizmaları devreye alınarak yüksek zamların önüne geçilmeye çalışılıyor.

EV SAHİPLERİ HANGİ GİDERLERİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ?

Mevcut düzenlemelere göre, ev sahipleri, apartmanın değerini artıran çatı onarımı, değişimi, dış cephe mantolama ve binanın güçlendirilmesi gibi işlemler için gerek ücretleri ödemekle yükümlüdür. Bu işlemler için toplanan para kiracılardan istenemez.

Eğer aidat içinde bu tür gider kalemleri varsa kiracılar "sebepsiz zenginleşme" hükümlerine dayanarak ev sahibinden bu parayı geri isteyebilir veya kiradan düşebilir.

Yargıtay kararına göre kiracılar sadece binanın kullanımı ile ilgili olan temizlik, elektrik, su, kapıcı maaşı gibi giderlerden sorumludur.

KİRACILAR MAHKEMEDEN AİDAT İADESİ TALEP EDEBİLİR Mİ?

Mevcut kararlar ışığında kiracılar bazı durumlarda mahkemeden aidat iadesi talep edebiliyor. Eğer site yönetimi, genel kurulda alınmış usulüne uygun bir karar olmadan aidat artışı yapmışsa veya toplanan paralar genel giderlerin çok üzerindeyse, kiracılar "Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali" için dava açabilirler. Yönetimin bütçeyi suistimal ettiği, hayali masraflar gösterdiği ya da kararın 4/5 oranındaki çoğunluk sağlanmadan alındığı tespit edilirse ödenen fazla aidat tutarı site yönetiminden talep edilebilir.

YARGITAY’IN EMSAL KARARI NE SÖYLÜYOR?

Yargıtay’ın 2025 yılının temmuz ayında aldığı bir karar aidat iadesi konusunda emsal nitelik taşıyor. Yargıtay Hukuk Kurulu, kiracının aidat ve fatura gibi yan giderleri ödememesini tahliye nedeni olarak saydı. Ancak bu karar, kiracıların haksız istenen aidatlara itiraz hakkını ortadan kaldırmadığı gibi aidatın "kira borcu" statüsüne alınması, kiracının bu borcun doğruluğunu denetleme hakkını daha da güçlendirdi.

Uzmanlar, kiracıların aidatın fahiş olduğunu düşünerek ödemeyi kesmesinin riskli olduğunu belirterek bunun tahliye nedeni olabileceğinin altını çiziyor. Bu yüzde kiracıların ‘haklarını saklı tutarak’ ödeme yaptıktan sonra konuyu yargıya taşımaları tavsiye ediliyor.