Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi. Teklif, Tapu Kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklik öngörüyor.

DEĞERLEME RAPORLARI ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLECEK

Kabul edilen düzenlemeye göre, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yetkilendirilen değerleme kuruluşlarınca hazırlanan raporlar, kamu kurumları, bankalar ve finans kuruluşları tarafından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda ve ücretsiz olarak iletilecek.

Bu sürece ilişkin usul ve esaslar ise ilgili kurumların görüşü alınarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

TOKİ İHALELERİNE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ

Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın sosyal konut projeleri ve bu projelerle birlikte ihale edilen yapım işlerinde önemli bir vergi avantajı getiriliyor.

Buna göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2027’ye kadar yapılan ihalelerde alınan kararlar ve sözleşmeler damga vergisinden istisna tutulacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 yıla kadar uzatabilecek.

AİDAT ARTIŞINA SINIRLAMA: YETKİ KAT MALİKLERİNDE

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişiklikle site yönetimlerinde aidat belirleme sürecine yeni kurallar getiriliyor.

Buna göre:

Yöneticiler aidat (avans) miktarını tek başına belirleyemeyecek.

Aidat tutarı kat malikleri kurulunun onayına bağlı olacak.

Böylece keyfi aidat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İşletme Projesi Zorunluluğu ve Geçici Düzenleme

Yeni düzenlemeyle işletme projelerinin kat malikleri genel kurulunda onaylanması zorunlu hale geliyor.

Eğer onaylı bir proje yoksa:

Yönetici gecikmeden geçici bir işletme projesi hazırlayacak.

Bu proje kat maliklerine tebliğ edilecek.

En geç 3 ay içinde genel kurulda görüşülerek karara bağlanacak.

Mevcut bir işletme projesi bulunması halinde ise aidat artışı, yıllık yeniden değerleme oranını aşamayacak şekilde belirlenecek.

YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ZORLAŞTIRILIYOR

Kanun teklifine göre yönetim planlarının değiştirilmesi için daha yüksek bir oy oranı aranacak.

Toplu yapılarda değişiklik için bağımsız bölümlerin üçte ikisini temsil eden üyelerin oyu gerekecek.

Geçici yönetim hükümleri de yine üçte iki çoğunlukla değiştirilebilecek.

Bu maddeye aykırı yönetim planı hükümleri geçersiz sayılacak.

Genel Kurul'da görüşmeleri devam eden Yasa teklifinin tüm maddelerinin geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.