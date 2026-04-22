Türkiye’nin en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da, bu kez 21 yaşındaki Fadime ve eşi Samet’in hayat hikayesi gündeme bomba gibi düştü. Programın Yalnız Değilsiniz köşesine katılan genç kadının anlattıkları, aile içi huzursuzluğun ve çatışmanın hangi boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. Fadime, eşi Samet ile yaşadığı sancılı süreci ve bir başına kalışının öyküsünü izleyicilerle paylaştı.

ŞİDDET İDDİALARI HAVADA UÇUŞTU

Samet’in iddiaları stüdyoda buz kesti. Fadime’nin kendisine yönelik fiziksel şiddet uyguladığını öne süren Samet, yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Ancak Fadime, bu suçlamalara karşı sessiz kalmadı. Eşinin kendisine yönelik şiddet uyguladığı yönündeki ifadeleri kesin bir dille yalanlayan Fadime, olayların perde arkasının çok daha farklı olduğunu savundu. İkilinin arasındaki söz düellosu, evlilikteki krizin ne kadar derin olduğunu kanıtlar nitelikteydi.

EŞYALARI YAKTIM KAPIYI KIRDIM

Fadime, eşinin iddialarına karşılık olarak yaptığı eylemleri bir bir itiraf etti. Eşine şiddet uygulamadığını ancak öfkesine hakim olamadığı anlar olduğunu belirten genç kadın, eşyaları evin önüne çıkarıp yaktığını kabul etti. Samet’e ait olan eşyaları ateşe veren ve bununla da yetinmeyip evin kapısını kırdığını ifade eden Fadime, içinde bulunduğu çaresizliğin kendisini bu noktaya getirdiğini anlattı. Yaşanan bu olaylar, mahalle sakinleri ve aile yakınları arasında da büyük yankı uyandırdı.

Tüm bu kaosun ortasında en çok üzüntü yaratan detay ise henüz 8 aylık olan bebek oldu. Henüz 21 yaşında olan Fadime, bebeğiyle birlikte hayatın zorluklarına karşı tek başına göğüs germeye çalıştığını dile getirdi. Eşiyle yaşadığı ağır sorunlar nedeniyle yolları ayrılma noktasına gelen genç anne, programda döktüğü gözyaşlarıyla ekran başındakilerin yüreğini dağladı. Yaşanan kavgaların ve ekonomik çıkmazların gölgesinde büyüyen bebeğin durumu, Esra Erol ve ekibini de harekete geçirdi.

Program boyunca süregelen tartışmalar, tarafların bir araya gelip gelemeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi. Samet’in şiddet iddiaları ve Fadime’nin ev eşyalarını yakıp kapıları kırması, ikili arasındaki güven bağının tamamen koptuğunu gösterdi. Sosyal medyada da geniş yer bulan bu olayda, izleyiciler genç annenin ve bebeğinin geleceği konusunda endişelerini dile getirdi. Fadime, yaşadığı her şeye rağmen evladına iyi bir gelecek sunmak istediğini belirterek destek arayışını sürdürdü.