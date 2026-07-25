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Kaynak: DHA

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi Halk Plajı'nda, saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte Çorum'dan tatil için Alanya'ya gelen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir vatandaş serinlemek amacıyla denize girdi. Dalgaların etkili olduğu denizde bir süre sonra çırpınmaya başlayan vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi.

CANKURTARANLAR DENİZDEN ÇIKARDI!

Durumu fark eden plajda görevli iki cankurtaran ekibi vakit kaybetmeden denize girerek boğulma tehlikesi geçiren vatandaşa ulaştı. Cankurtaranların koordineli çalışmasıyla vatandaş güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından plajda ilk müdahalesi yapılan vatandaş, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.